蘇屋邨三屍案｜媽媽疑緊張子女學業爆煲　心理學家教家長減壓5招

長沙灣蘇屋邨荷花樓昨日（8日）發生倫常慘劇，一名32歲母親與分別10歲兒子及6歲女兒在寓所吸入過量煤氣昏迷，送院搶救後不治。據了解，母親向來緊張子女學業，不排除因而促成案件。有心理學家表示，與其他孩子多比較，以及在升小一等的關鍵時刻，也容易增加家長壓力，產生負面情緒。若察覺身邊人出現異樣，可多聆聽、少批判，若情況持續，宜及早向專業人士求助。

疑緊張仔女學業 壓力爆煲

案發後涉事單位傳出異味，有鄰居懷疑煤氣洩漏，通知保安員報警。消防員到場破門入屋，發現母子三人在長子房間內昏迷不醒，送院後不治。警方表示，涉事媽媽是家庭主婦，負責照顧一對子女的日常，36歲丈夫則於油麻地果欄工作，一家四口於兩年前搬入單位。

據悉，涉事單位廚房的煤氣管被剪斷，三人並無表面傷痕，死者亦無情緒病紀錄。警方又指，向鄰居及學校了解後，得知母親向來緊張子女學業，不排除因而促成案件，將循家庭狀況、金錢問題等方向調查。

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與他人比較易增壓力

註冊心理學家程衞強表示，涉事媽媽要照顧兩名孩子的日常生活，或是其中一個壓力來源，其次如果緊張學業，家長少不免與其他小朋友，或者朋友的孩子比較成績。「過程中似乎家長可以掌控到嘅嘢唔多，因為唔係自己讀書，係小朋友讀書，加上覺得自己唔識教，或者教育方法未必令小朋友吸收到。缺乏控制感，加上無力感，都會造成壓力。」

他補充，香港的教育制度也可能是另一壓力來源。「加上喺香港嘅教育制度，有好多關鍵時刻要加倍留意，例如升幼稚園、升小一、升中，喺唔同時刻，家長都要去學習個教育制度嘅玩法，都會俾到壓力家長。」

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+ 3 + 3 + 3

適當抽離 培養興趣

程衞強指，家長可先減少壓力來源。「客觀睇睇自己會唔會比較得太多，如果發覺自己成日比較，暫時停止去睇社交媒體上人哋嘅分享、少啲同人討論相關話題。」除此之外，也要懂得適當地抽離。「留返啲時間俾自己，有me time（私人時間），亦要同伴侶商量對小朋友嘅期望，或者點樣分擔照顧工作。」

他續指，培養興趣也是另一減壓好方法。「雖然家務都好忙，但都睇吓可唔可以喺小朋友返學嘅時候參與一啲興趣班，或者一個星期用一日，甚至同小朋友、家人一齊去培養興趣。」他又建議，每日抽10至30分鐘練習靜觀，也有助於釋放壓力。

註冊心理學家程衞強（受訪者提供）

留意8大特徵 多聆聽少批判

程衞強解釋，若情緒出現困擾，也有若干特徵。「經常出現負面情緒、對日常感興趣嘅活動突然失去興趣，呢兩個係重點徵狀。其次仲有食慾改變，包括突然暴飲暴食或厭食，導致身體喺短時間，如一個月內有大過5%嘅增加或減少，而呢種明顯嘅體重改變並唔係出現喺體重控制，如減肥或增磅嘅計劃之內；睡眠習慣改變，如嗜睡、失眠；不能集中精神，做唔到日常工作；失去動力，成日坐喺度唔郁，或坐立不安；產生負面想法，覺得自己冇用、冇價值、乜都做唔到、好失敗；有明顯嘅自殺傾向或計劃，呢啲都係抑鬱症嘅診斷方法。」

他補充，如察覺身邊人出現這些異樣，宜多聆聽，少批判。「如果係短期嘅唔開心、有負面情緒，可以同佢傾吓計，但唔好批判佢，踩多腳，純粹聽已經夠。如果情況加劇，或者長期出現負面情緒，就需要搵社工、輔導員或心理學家介入。」

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