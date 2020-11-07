兒童心理｜戀母情意結非病或變態　性心理發展完全可增男性氣質

伊底帕斯情結（Oedipus complex），也就是俗稱的戀母情結，是由奧地利心理學家西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）提出，原名出自希臘神話中王子伊底帕斯的故事，指的是雙親中，媽媽對小男孩較有吸引力，而小男孩也會容易吃爸爸的醋。佛洛伊德認為，5歲以前是人格發展與形成非常重要的時期，在這一段時間，人類也會將自己的性慾轉變成社會可以接受的行為。本文將為您介紹戀母情結的由來與在心理學上的意義。 醫學審稿： 賴建翰醫師 | 文： 徐佳蓁

性心理發展5階段

佛洛伊德提出的性心理發展（Psychosexual Development），包括以下5個階段：

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1. 口腔期（The Oral Stage）

約在0至18個月時，嬰兒的快樂來源是口腔活動，嬰兒會喜歡吸允、舔、咀嚼和咬東西，同時對照顧者也會開始產生依賴；但如果這階段的嬰兒沒有滿足所需，嬰兒對照顧者可能會產生疏離，長大以後也容易有酗酒、吸煙、貪吃或咬指甲等習慣，也可能發展出過度依賴或是較具攻擊性的性格。

2. 肛門期（The Anal Stage）

約在18個月至3歲時，小孩會從大小便排泄時所生的刺激快感獲得滿足，同時也是訓練小孩學着忍尿意、便意，以及培養衛生習慣的重要階段。佛洛伊德認為，這時期訓練孩子上廁所要多誇獎、多鼓勵，這樣才會養成他們能幹、具創造力的性格；但如果爸媽太過放任小孩，可能會養成髒亂、浪費的性格；若是愛過嚴厲甚至處罰小孩，就會養成他們死板、過度迷戀的人格。

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3. 性器期（The Phallic Stage）

約在3至5歲時，幼兒的原慾（Libido）會集中在生殖器官上，喜歡觸摸自己的性器官。這時期的幼兒也開始能辨別出性別差異，並在潛意識中以父母中的異性者為「性愛」、「性愉悅」的對象，是發展出戀父、戀母情結（Electra complex）的重要階段。小孩會開始對同性父母產生敵意，並對異性父母產生依戀。

4. 潛伏期（The Latent Period）

約在5至12歲，這段時間又稱性慾休眠期。孩子的性慾會轉移至周遭事物，潛意識的「超我」（Superego）開始發展，「本我」（Id）則會壓抑自己，孩子會開始發展社交技巧、價值觀，以及培養和同儕之間的感情，所以對於異性的原始性慾會轉變成潛伏的形式。隨着「自我」（Ego）和「超我」持續發展，加上孩子開始上學，他們會更專注在同儕關係、習慣以及興趣的養成。

5. 生殖期（The Genital Stage）

12歲以上、青春期或是成人之後，是性心理發展的最後階段，兩性的差異開始顯着，生理上個體性器官成熟，心理上也開始有了婚姻家庭的意識。佛洛依德認為，這個階段的最終目標就是努力平衡各生活領域所扮演的角色，若是個體在前面4階段都發展完全，那麼這個階段就可以完美平衡，並會表現出溫暖、照顧人的性格。

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希臘神話中弒父娶母的悲劇

伊底帕斯本是希臘神話故事的人物，而伊底帕斯情結這個名稱的由來，是取自古希臘劇作家索福克勒斯（古希臘語：Σοφοκλῆς）的作品《伊底帕斯王》（Oedipus Rex），是一則弒父娶母的悲劇故事。故事中，底比斯（Thebes）的國王年輕時遭到詛咒，神諭表示他將來會被兒子殺死。他於是在兒子伊底帕斯（Oedipus）出生時，命人將伊底帕斯丟棄在野外等死，但又奉命執行人偷偷將伊底帕斯，轉送給科林斯（Κόρινθος）國王波呂波斯（Polybus）。國王波呂波斯便把他當作親生兒子扶養長大。

伊底帕斯長大後，在德爾斐神殿（‎Archaeological Site of Delphi）向太陽神阿波羅（Apollo）請求神諭，得知自己將來會「弒父娶母」。為避免神諭成真，伊底帕斯便離開科林斯，但流浪到底比斯附近時卻與一台馬車發生衝突，失手殺了馬車上全部的人，其中就包括了他的親生父親。

同一時間，底比斯城正面臨人面獅身獸史芬克斯（Sphinx）的威脅，斯芬克斯會抓住路過的人提問謎語，如果答不出來就會被吃掉。底比斯城宣布：「只要能解開謎題，就可獲得王位並迎娶國王的遺孀為妻。」伊底帕斯解開了史芬克斯的謎題，解救了底比斯也繼承了王位，並在不知情的情況下娶了自己的親生母親為妻。

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戀母情結的表現型態

戀母情結並不是疾病，也不是變態的行為。佛洛依德認為，會產生戀母情結，就是因為性器期沒有發展完全。在性器期間，男孩子會對爸爸產生敵意，會想要取代爸爸的位置。性器期若發展完全，男孩則可以內化「爸爸」所代表的意義，包含男性角色、男性價值以及男性氣質等。若發展不完全，小男生則會視媽媽為自己的所有物，叫爸爸不要碰媽媽，或在睡覺時候喜歡擠在爸媽中間，這樣的行為就屬戀母情結。而有戀母情結的男生，當然不會真的愛上自己的媽媽，但是在往後交往、尋找對象時，會容易愛上和自己媽媽相似的女性。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：心理發展不全 戀母情結不是愛上媽媽】