唔做直昇機家長　增強小朋友「心理韌度」有辦法｜Natalie Yim

孩子在成長路上跌跌撞撞，無可否認，他們必須親歷成功與失敗，才能學會站起來、學會動腦筋……可是，在這些節骨眼上，家長的角色應該是什麼呢？我們放手任他們摸索，怕會變成袖手旁觀；我們介入為他們解難，又怕會變成直昇機家長。然而，與其臨急抱佛腳，討論當子女遇上困難時，我們該做什麼，不如研究怎樣給他們準備面對挑戰。

(GettyImage)

心理韌度（resilience），又稱復原能力，或適應能力。研究心理韌度的臨床心理學家馬斯頓（Ann Masten）指出，心理韌度是一個動態過程，是人們遇難而上、求變適應的過程。此外，心理韌度不是一項內在特質（性格），因為心理韌度取決於時地、人等外在因素，尤其我們與其他人的互動和關係。換句話說，小朋友與家長的關係越良好及親密，孩子的心理韌度越可能提升。

何以見得？孩童在出生後，腦部仍急速發展，而在一般情況下，他們的成長環境必然包括照顧者，還有與照顧者的互動。小朋友以大人為模仿對象，耳濡目染地學習一些應對難關的技巧：自制力（例如，控制情緒）、計劃、變通等等。加上大腦的神經元是以網路的形式發展的，越多相同或相似的刺激，被刺激的網路就會越強大。這就是小孩和大人越緊密地互動、小孩有越多機會模仿，便越能提升他們心理韌度的原因。

(GettyImage)

另外，家長有時候會有誤解：「要讓子女學會獨立地面對挑戰，親密的關係累事。」不過，根據依附理論（Attachment Theory），在良好及親密的關係中，小孩視父母為避風港，亦因為有著後盾，他們就能安心地、獨立地探索世界。相反，如果家長有一日關心，又沒一日關心，孩子生活在不安裡，他們就會把時間花在尋求安全感上，反而變得更依賴。

故此，良好及親密的關係，不只是小朋友成長的佈景板，它還是使孩子健康成長、變得獨立自主、學會克服困難的關鍵。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。