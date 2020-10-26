全港開心指數持續低迷　學童歷來最不開心女性首度跌落不開心群組

受新型肺炎疫情影響，打擊了我們的日常生活和節奏，面對每天變幻的狀態，香港人的開心指數持續低迷。其中學童群組的開心指數更顯著下跌，並表示對外在環境感到不滿，以及抑鬱情緒持續偏高。英華小學陳美娟認為，結果收集時間是在停課期間，學生不能上學和出街，影響情緒，「其實佢哋好想返學」。 攝影：王淑君

和富社會企業「香港開心D」委托香港理工大學護理學院於9月進行網上問卷調查，收集了1827份有效問卷，研究港人的快樂狀況。結果發現，香港人開心指數持續低迷，今年只有6.16分，較去年6.15微跌。

學生及女性比往年更不開心

以往，「學童」和「長者」都是開心指數最高的群組，以往的結果圖表會呈「奸笑」形，但是次調查結果卻顯示「學童」罕有地成為「最不開心」的一群，令圖表呈直接向上趨勢。陳美娟校長認為結果與疫情和停課有關，學生社交活動減少、日常生活被打亂，身心狀態難免受影響。她建議學校加強學生的情緒教育和加強師生溝通，讓學生學會面對自己的負面情緒。

此外，女性亦首度成為較不開心的群組。以往，男性一般肩負更多責任，情緒會更壓抑。不過，今年受疫情影響，香港理工大學護理學院助理教授林清博士認為結果歸咎疫情下家庭壓力大增，媽媽需要花更多時間在家照顧小朋友、處理家庭衛生情況等。

學生復課是開心源頭之一

調查沿用往年的量度評估工具，分析影響開心指數的「內在心理因素」和「外在環境因素」，而前者對情緒的影響力最大。林清博士認為，建立正向價值觀，包括關愛、尊重、責任感和誠信，能有助提升開心指數。

陳美娟校長在9月尾復課後，看到小朋友很喜歡返學，甚至期待轉回全日制，又不想打風而再次停課。她認為，學生在老師和同學的包圍下，是開心的源頭之一。惟她明白本港的課業壓力很大，復課並不代表學童會立即變開心，還須加強學生的心理資素，以應對成長不同的困難和挑戰。

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