孩子嫌建築工人骯髒別當童言無忌　媽媽一番話教懂她如何尊重別人

孩子的教育不能等！牛排店來了一對工人夫妻，店內正在用餐的一名女童突然對媽媽說：「叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來」，媽媽的反應竟是…

孩子日常犯錯家長如何實踐機會教育 （點擊了解）

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日前有名網友在Facebook「爆廢公社」分享暖文，當時他正在牛排店點餐，後面坐着一對母女，女童大約幼兒園大班，非常乖巧不會吵。此時店內來了一對夫妻，看其裝扮樓主推敲是水土師傅，結果那名女童突然對媽媽說：「叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來」。

媽媽一聽馬上機會教育，「不可以這樣說人家！叔叔和阿姨是在幫人家蓋房子，太陽很大也要繼續工作，因為他們怕別人沒有地方住，所以要趕快把房子蓋好。」接着媽媽用引導的方式詢問女童「妳在學校的時候，在大太陽下，老師會叫你們趕快進教室，對不對？」女童點點頭後，媽媽繼續說：「可是叔叔阿姨不能休息，太熱了所以進來吹冷氣吃東西，他們吃完了還要繼續工作，是不是很辛苦？」女童再次點頭。

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最後媽媽問：「那我們可以笑人家衣服髒嗎？」女童搖搖頭說：「不行，媽媽我錯了」接着就端了兩杯紅茶給工人夫妻，並說：「叔叔阿姨辛苦了，我不該笑你們衣服髒髒，對不起…」

那對夫妻也笑笑地接受道歉，請女童回去並對那名媽媽給讚！樓主也稱讚媽媽的教育真好，媽媽虛心回答：

每個人都是需要被尊重的，我要我的孩子學會尊重別人。

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孩子在外常常語出驚人，家長該怎麼教？

孩子天真無邪，常會憑直覺說出不該說的話，例如：「這個阿姨好胖」、「那個人臭臭的。」但家長千萬別認為孩子不懂事，把這當笑話就沒事了，當下應該要馬上指導，用溫和並堅定的語氣，慢慢告訴孩子為甚麼不可以這樣說，要孩子同理當事人的感受，理解自己做錯的地方在哪裏，更要誠心誠意地向對方道歉，獲得原諒。

機會教育不是等到事情發生後才實施，而應該從日常生活培養，建議家長平時可以用些生活小例子，或是從繪本中模擬情境，藉着機會教育，使孩子們加深印象，也活化他們的感受。

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結語

在孩子成長的過程中，家庭教育是非常重要的一環，期望孩子有禮貌、尊重他人，也應從身教做起，因為家長在孩子面前所有的言行舉止，他們都在聽、在學，所以必須很小心，才不會發生孩子說出不該說的話，造成氣氛尷尬的糗事。

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】