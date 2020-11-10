賽馬會幼童健齒計劃推免費牙科到校檢查　18萬幼稚園學前兒童受惠

世界衛生組織表示幼童蛀牙是一個高度流行的全球疾病及公共衛生問題，全球現有5.6億幼童受蛀牙影響，有研究顯示香港有一半5歲幼稚園學童患有蛀牙（或稱早期兒童齲），而超過9成兒童未有接受治療，是兒童最常見的疾病。 攝影：許珞珩

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香港大學牙醫學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出「賽馬會幼童健齒計劃」，計劃由2019年9月開始，第一年是先導計劃，有137間學校參加，今年2020/21 學年將會覆蓋全港幼稚園，目前已有超過700間學校報名。此計劃目標向全港超過1000間幼稚園，約18萬學前兒童提供免費牙科到校檢查服務，以檢查及控制蛀牙情況，防止蛙牙情況惡化。

香港大學牙醫學院朱振雄教授向記者表示，由於往年因疫情關係，香港學童牙科保健服務受影響，學前幼兒檢查牙齒亦大減，預計蛀牙機會增加，他認為幼兒檢查牙齒刻不容緩，故此雖然新冠肺炎疫情持續，但只要學校一日不停課，相關服務仍希望可繼續進行。

早期兒童齲可引致痛楚及感染，嚴重的齲齒會侵入到牙髓，逐漸形成牙瘡，亦會影響恆齒發展；同時受損的牙列會嚴重影響兒童的營養吸收，從而影響其發育及整體健康，情況極須關注。

朱教授表示現時有超過700間幼稚園落實參與計劃，由於蛀牙是可以預防的，他認為在家庭對幼兒的照顧及學校教育下，對孩子的口腔健康是極為重要。期望未來全港約1050間幼稚園會參與計劃。

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另外，香港大學牙醫學院教授盧展民表示，計劃會推行三年，隨後將進行檢討，期望可以持續進行，改善香港幼童牙齒健康。

有參加先導計劃的宣道會雷蔡群樂幼稚園校長鄭金妹及順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園郭桂梅校長表示由於過往先導計劃中，學童在校內檢查，有朋輩鼓勵與支持，比起單獨到牙醫診所更易接受牙齒檢查。

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