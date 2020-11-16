消委會｜35款乾意粉藏昆蟲碎片　包括嬰兒食物　媽媽要注意6件事

意粉、通粉是大家的日常主食，不少媽媽都會存放數包在家，以備不時之需。消委會早前測試市面上35款乾意粉樣本，全部均驗出含昆蟲碎片，23款含毛髮、金屬及塑膠碎片等異物，當中更包括嬰兒食物。要食得安心又健康，家長又有什麼注意事項？

即睇35款含蟲意粉：

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按圖即睇6大注意事項：

日清、瑪莎昆蟲碎片含量最高

消委會早前測試市面上35款乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉及11款長條形意粉，當中3款為預先包裝的嬰兒食物。全部均驗出含昆蟲碎片，23款含毛髮、金屬及塑膠碎片等異物。當中日清食品Nissin的「出前一丁通心寶海鮮鮑魚湯味」及瑪莎M&S的「Wholewheat Spaghetti」昆蟲碎片含量最高。

消委會指，食品混入異物難以避免，且屬需通過顯微鏡放大才可看見的極微細異物，經高溫煮食後，細菌大部分可被消滅，消費者無需過於擔心，但反映生產商仍可減低產品中的異物等含量，確保食品安全及衞生。

另外，有23個樣本驗出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素），包括2款嬰幼兒食品。若小童攝入大量嘔吐毒素，可能會於30分鐘內會出現噁心、 嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀。惟消委會表示，結果驗出的含量低於歐盟上限，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

總評獲5星的乾意粉：

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總評獲4星至4星半的乾意粉：

+ 6 + 6 + 6

總評獲3星至3星半的乾意粉：

總評獲2星半的乾意粉：

先沖洗再煮 購買時檢查包裝

全科醫生鍾偉傑指，乾意粉裡的異物碎片基本上對人體沒有大害，但也不妨留意處理步驟，便可食得更安心。「將乾意粉洗完先煮，可以將少量異物清除，呢個方法都係有用嘅。其次就係如果要食得安心，就要將意粉徹底煮熟。」

其中含有異物的樣本為預先包裝的嬰兒食物，鍾醫生提醒，選購時可注意兩點。「確保包裝完整無缺，冇穿窿，再檢查埋個最佳食用日期，咁就更放心。」

勿貪方便「一鑊熟」 注意纖維攝取

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，現階段沒有研究明確表示昆蟲碎片對人體帶來影響。「要特別注意，煮熟咗意粉、通心粉，攞返出嚟之後，水最好唔好要。不論係殘餘農藥、動物雜質，抑或係即食麵嘅鈉質，用水煮完之後已經融咗喺啲水。如果想煮個有湯嘅通心粉，個湯最好另外搵清水再煮，唔好貪方便，一大煲水放晒意粉同其他配料落去。」

她補充，基本上食物經過高溫處理，烹煮超過3分鐘，大部分細菌及污染物已被殺死或留在水裡，認為無需過分擔心。她又提醒，選擇主食時，也要注意纖維量攝取。「就算係通心粉、有機意粉，都唔好經常進食。佢哋嘅原材料都係澱粉質，纖維量唔足夠。可以嘅話食多啲唔同種類嘅主要糧食，譬如有陣時要食返三色飯、蕎麥麵，可以同時間補充返纖維。」