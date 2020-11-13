飲食陷阱｜身痕非乾燥原來同食物有關　中醫教你避開20種致痕食物

近日天氣乾燥，很多小朋友都會全身皮膚痕癢難耐，無論塗幾多次潤膚乳也沒有效用，有沒有想過皮膚痕癢並非乾燥所致，反而是跟食物有關？有中醫指出有部分食物會誘發舊病、加重新症，又或是會引起上火、生痰、發瘡的食物，敏感體質的人，無論是大人或是小朋友，吃了或會誘發皮膚過敏及痕癢，嚴重的更會令皮膚脫皮及發泡滲水等，而這類食物在中醫角度稱為「發物」。

按圖即睇容易引致身痕食物：

註冊中醫師梁尹倩指「發物」，有些會發風、發濕等，亦會分為「動火」、「動風」、「助濕」、「積冷」、「動血」及「滯氣」的發物，由於這些食物的屬性和功效，有可能對個別體質引起過敏和不適的症狀。

梁尹倩表示常見又最容易引起皮膚痕癢的發物包括菇類，由於會動風生陽，容易誘發或加重皮膚腫毒和瘡瘍，而海鮮尤其是蟹、帶魚、貝殼類，因長年生長於深海，味多鹹而腥，本身有過敏體質的人吃了特別易出現突發的皮膚敏感症狀如風癱，本身已有皮膚腫毒問題的人也會更嚴重。

按圖即睇什麼是「發物」:

+ 7 + 7 + 7

嚴重可引致脫皮、發泡滲水

梁尹倩指其實不少過敏的人都是先天的，而這類人較容易因誤食「發物」而出現皮膚敏感。「當人天生稟賦不足，氣血虛弱，病邪亦特別容易乘虛入侵，如風邪入侵會引發皮膚痕癢；熱邪會令皮膚出現發熱發紅；濕邪有可能令皮膚發泡滲水，而燥邪就會令乾燥痕癢脫皮的情況更嚴重。」她指平時飲食不節、有鼻敏感、氣管敏感和哮喘的人也會較易出現皮膚敏感的問題。

「另外，本身脾胃差的人，即是吃到生冷及寒冷食物就會出現腹瀉胃脹的人，由於消化和運化功能較弱，未能好好代謝和轉化食物中的某些物質，也會較易出現皮膚問題。」除了體質的影響，她指出情緒不穩的人也易有肝氣鬱結，當未可好好宣洩時就會形成肝火上升，這種鬱熱也有可能會誘發皮膚敏感。

相關文章：隔夜蛋唔食得？朝早唔好空肚食蛋？營養師拆解小朋友食蛋迷思