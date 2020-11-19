兒童創意展｜幼兒跌餐具被罵　10歲女孩憑同理心設計防跌餐具奪冠

設計不單是天馬行空的意念，實用和幫助到日常生活也十分重要！10歲女孩陳予心曾在餐廳中看到幼兒因為常常將餐具跌落地下，而被父母責罵，她便思考和設計出一條專為幼兒綁緊餐具的手帶，希望他們能安心用餐。這份心思奪得設計比賽的評審們歡心，勇奪冠軍。參賽和得獎作品均在愉景新城展出。而海港城亦在展出小朋友以創意設計的鞦韆，大家不妨到場支持和欣賞展覽。 攝：黃寶瑩

兒童設計思維大獎2020

由香港設計師協會（HKDA）主辦的「兒童設計思維大獎2020」早前圓滿結束，收集了逾一千份參賽作品，並在11月14日舉行了頒獎禮，公布了比賽的三甲和評審之選的作品。原以為小朋友的設計必定是天馬行空，但冠、亞、季軍的作品也十分貼地。

作為評審之一、香港設計師協會行政總裁許迅表示，小朋友的創意和觀察力也是大人難以想像，是次參賽的作品都很能讓評審們驚艷，他們經過了多番的討論，終於選出了冠軍。他認為設計需要創意和實用兼備，更有意在明年把設計生產出來，正和廠商接洽之中。

冠軍得主陳予心本為獨生女，沒有兄弟姊妹，不過她對比自己年幼的小朋友也很有同理心。她看到餐廳中的幼童進食時未能穩握餐具，經常跌在地上，再被父母責罵。於是她回家翻找自己的物品，再嘗試不同物料做手環，終於設計出一款滿意的手環，希望可以幫到幼兒在進食時不再跌下餐具。

其他作品：

+ 9 + 9 + 9

日期：11月14至27日

時間：上午10時至下午9時

地點：荃灣D‧Park愉景新城二樓（麥當勞附近）

免費入場

海港城hcKids各有韆鞦創作比賽

海港城於今年3月舉辦比賽，得獎者更參加了6堂的藝術工作坊，由專業導師指導他們在參賽作品上繼續創作，提升作品層次。創作比賽得獎者的參賽畫作及展品更會於「海港城‧美術館」公開展出。得獎小朋友除了成為小小設計師外，亦參與了整個展覽的策劃、布局及設計，更同時拍攝作品導賞短片，以他們的角度向一眾參觀展覽的大人及小朋友講解創作靈感。

得獎作品：（圖片由機構提供）

+ 12 + 12 + 12

「hcKids各有韆鞦創作設計展」

日期：11月15日至11月30日

開放時間：早上11時至晚上8時

地點：「海港城．美術館」

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