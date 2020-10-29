孩子不收拾玩具恐嚇全都丟掉？　與其動氣責罵不如參考這6個建議

如何能讓年幼的孩子願意主動收拾好自己的物品，是許多家長急於想解決的問題，試著讓玩具成為孩子的朋友，並在收拾玩具的過程中融入遊戲，才是讓寶貝建立責任感，不再賴皮的好方法！

讓孩子主動收拾的6個貼士（按圖了解）：

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寶貝日漸長大，對於玩具的需求也越來越大，家中原本為孩子規劃的遊戲區，也隨著玩具的日益增加而無處堆放。此外，孩子不愛收拾也是許多家長急待解決的問題，只要運用以下6個方法，也能讓寶貝愛上收拾！

1. 別訂立太高標準

孩子的專注力短，無法長時間進行同一件事，儘量將孩子收拾玩具的時間控制在15分鐘內為佳。此外，孩子的肌肉發育尚未完全，沒有甚麼力氣、體力也有限，因此沒辦法做得太完美，只要孩子能收拾完畢，家長就應給予認同。

2. 讓玩具成為孩子的朋友

玩具是孩子成長時的好夥伴，也是各個年齡層的孩子激發想像力的重要媒介。收拾玩具的時候，家長可以告訴孩子：

玩具回家的時間到囉，不要讓玩具在外面流浪。

除了培養責任感，也教會孩子愛惜玩具，不隨便丟棄。

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3. 把收拾變成一場遊戲

孩子無法做好收拾，通常是孩子無法理解大人分類的規則，這時候不妨讓孩子練習自己分類，從中學習辨識物體，找出各個物體的相似與相異點。家長也可在過程中融入遊戲，例如讓孩子擔任火車頭，載着玩具回它們的家。

4. 建立規矩耐心提醒

整潔的環境，必須從建立規則做起，家長可和孩子約法三章，玩具的數量不得超過現有、原有的收納容器大小，只要多買一樣東西時，就要淘汰現有的一樣，讓孩子學習控制慾望。

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5. 利用音樂建立暗號

孩子在剛開始學習收拾時，往往顯得不情不願，家長可透過播放孩子喜歡的音樂當作「收拾時間」、「玩具回家」的暗號，不但可以一邊唱歌一邊整理，也讓孩子覺得收拾是一件快樂的事。

6. 家長以身作則

當家長自己也是一個不會物歸原位的人的話，孩子通常也會有樣學樣，若希望孩子成為一個有自主能力、責任感的人，家長也要做出充分的榜樣，讓孩子在不自覺中學習家長的典範。

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結語

讓孩子學會主動收拾自己的物品，除了能建立孩子的責任感，對孩子的自主能力與自信心的培養也是相當重要的關鍵。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：一收玩具就賴皮！6妙招讓寶貝學會主動收拾】