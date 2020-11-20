迪士尼15周年｜新城堡正式登場　小朋友可親身入內與公主見面

每年聖誕，香港迪士尼樂園都會換上聖誕裝置，和小朋友們一起歡渡佳節。適逢今年是香港迪士尼樂園15周年，迪士尼將舉辦一系列慶祝活動，與此同時煥然一新的「奇妙夢想城堡」亦正式登場！樂園現正推出節日限定優惠和港人專享大抽獎，不容錯過！ 攝影：黃寶瑩 攝錄：余嘉文 剪接：李紫銘

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「奇妙夢想城堡」以多位迪士尼公主和女王的追夢故事為創作靈感，城堡上的每座塔樓及尖頂都擁有獨特的顔色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，蘊含著13個關於迪士尼公主及女王的故事。小朋友可以親身走進城堡，在充滿皇室華麗風格的「皇室禮賓庭」，跟最喜愛的迪士尼公主和女王會面，更會欣賞到精緻考究的雕刻、掛毯以及迪士尼公主與女王的精緻雕像。

同時可以參加「奇妙夢想城堡導賞之旅」透過自助語音導賞，在星級粉絲林嘉欣的聲音導航下，賓客能夠輕鬆以全新角度細味城堡的內容與故事。由城堡正前方為起點，用個人手機掃描二維碼，賓客便可透過耳機，跟著聲音導航遊走八個觀賞區，由內到外認識城堡設計種種建築細節，一步一細賞每個融入公主及女王故事、興趣或故事場景的標誌圖案、紋理和裝飾。

除了親身到「奇妙夢想城堡」，亦可以到全新「奇妙夢想城堡故事展」，踏上一趟探索城堡背後故事的旅程。展覽中更特設介紹城堡現場娛樂節目的專區，率先介紹不久將來上演的全新日間及夜間精彩表演。

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今個冬天的A Disney Christmas傳統聖誕與15周年生日交織，大受歡迎的「米奇與好友聖誕舞會」將載譽歸來，更值得期待的是，迪士尼朋友會聯同一眾表演者，登上全新「奇妙夢想城堡」的舞台，為你載歌載舞。

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