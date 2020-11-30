兒童身高｜香港青少年身高有上升趨勢　男女平均身高為⋯

隨著社會的進步，大家也更關心飲食的質素，照顧小朋友時不再是餵飽了便算數，因此部分地區的人均身高有上升趨勢。作為家長當然都希望子女快高長大，尤其是男生，身高愈高當然愈好，不過我們不能控制基因，因此惟有飲食著手，有研究指在兒童和青少年階段飲食不良，平均身高可能會比其他的同齡人矮20公分。

東南亞19歲青少年平均身高全球最矮

NCD Risk Factor Collaboration團隊集合了全球 193 個國家與地區 於1985年至2019年的 2,181 個人口研究數據，分析當中 6,500 萬介乎 5–19 歲男女的身高和體重數據，發現，歐洲西北和中部的兒童和青少年平均身高全球最高，而南亞、東南亞、拉丁美洲和東非等地方的19歲青少年平均身高全球最矮。

了解孩子長不高原因：

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荷蘭人最高 香港人均身高有增長

在小朋友更易獲得充足營養的成長環境下，過去的35年之間，兒童和青少年平均身高增長最多的國家是中國和韓國，而荷蘭人2019年19歲青年的男女平均高身都是全球最高，男生為183.8厘米女生為170.4厘米。

作為家長，最關心的當然是香港的情況，上述提到，以地區來計算的話，東南亞的19歲青少年平均身高全球最矮，而香港是在東南亞範圍當中，不過數據告訴我們不用太擔心，香港2019年19歲男性平均身高約為174.8厘米，比1985年的平均 169.7 厘米高約 5.1 厘米，全球身高排名上升至第 76 位；香港2019年19歲女性平均身高約160.6 厘米，比1985年的157.4厘米上升3.2厘米，全球排名由130位升至101位。

研究更帶出，身高矮和身高體重指數（BMI） 低的話，其病發率和死亡率亦會增加，同時也與認知發育受損、學習表現和工作效率差有關，但BMI過高同樣有問題，高BMI 在成年後更易出現殘疾、早死情況，學習表現和心理健康也較差。

參考：Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants

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3. 體質性生長遲緩

體質性生長遲緩（Constitutional growth delay），或稱生長與青春期的體質性延遲，會讓小孩有一段時間長得比同齡小孩慢，通常會發生在6個月~2歲時，但這個階段過後，小孩應該就會追上正常的生長速度。

4. 重要器官患有慢性病

例如心臟或肺。

5. 荷爾蒙失調

小孩體內荷爾蒙不平衡，也會影響他們的生長。

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醫師處理小孩身高問題的方法

如果醫師懷疑小孩有身高矮小的問題，醫師首先會持續追蹤小孩的生長狀況數月，若沒有異樣，就不會進行治療。反之，若醫師發現小孩長太慢或停止生長，則會將小孩轉診給內分泌科醫師。

之後，小孩可能會需要抽血，以檢查荷爾蒙或染色體是否有問題。醫師也可能為小孩拍攝X光，檢查小孩的骨齡，或進行核磁共振造影(MRI)，以觀察小孩的腦下垂體(Pituitary gland)是否有異樣。醫師會依據檢查結果，為小孩制定適合的治療方案，例如生長激素療法。

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家長能為小孩身高狀況做的事

若醫師認為沒有適合的醫療途徑能為小孩解決身高問題，那家長唯一能做的，就是確保小孩有攝取足夠的營養、充足的睡眠，以及規律適度的運動。

家長切忌不要嘲笑小孩的身高，或拿小孩的身高跟別人比較。畢竟小孩長得矮可能是基因問題，並不是他們故意犯的錯。此外，不要給小孩太多長高的壓力和期望，因為心理壓力有可能導致小孩生長遲緩。而且小孩長不高其實沒關係，「高的人等於成功」是個社會迷思，長不高的人其實也可以很有成就。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩很矮長不高？身材矮小的原因】