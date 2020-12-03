聖誕節2020│打卡必到經典姆明村　小朋友最愛BT21滾軸溜冰場

聖誕節全年最熱鬧的節日之一，特別對於有小朋友的家庭來說，到充滿節日氣氛的裝飾佈置前拍照留念，既可記錄孩子的成長，亦可增加愉快的回憶。今年受新冠肺炎疫情影響，大家也不能外遊要留港度過，幸而本地有不少大型商場仍佈置充滿聖誕氣氛的裝飾，當中香港島有聖誕主題的「身手比拼遊戲」，九龍區有「姆明75週年聖誕之旅」、及新界區的「BT21小鎮滾軸溜冰場」，在做好防疫措施之下，也可到屋企附近的商場打卡留念。

港島區-太古城中心 好玩9 大互動裝置

太古城中心於2020年12月2日至2021年1月3日打造《行動代號：快樂聖誕》主題活動，大玩9大互動裝置試驗眼力、速度、身手，更可製作限量特工紀念幣認證通過特務訓練。只要憑指定消費金額，即可以換領三重賞獨家甜蜜聖誕禮物。

甫踏入快樂基地，可與「笑嘻嘻司令部」一同扮演特派隊成員，打卡合照。只要擺出指定動作通過「企定定挑戰站」，再到「密密斟資料庫」監察世界各地所有特派員狀況，見證特派隊長即時發號施令，管理聖誕禮物派送情況。

+ 2 + 2 + 2

五大互動訓練區 測試大家眼力身手

特派隊快樂基地於中橋設有五大特派員訓練區，要成為出色的特派員，大家就一定要施展渾身解數過五關，親身體驗特派員平日扎實的訓練，一起提升並釋放快樂能量。

地址：香港太古城太古城道18號

+ 3 + 3 + 3

九龍區-黃埔天地 必影姆明75週年聖誕光影奇緣之旅

由即日起至2021年1月3日期間，黃埔天地有齊姆明與一眾親朋好友，姆明爸爸、姆明媽媽、歌妮、亞美、史力奇及樹精們走出姆明谷，展開聖誕大冒險，慶祝75歲生日！姆明粉絲們更可以免費換領黃埔天地 x 姆明75週年姆明家族手機桌布。

從芬蘭遠道而來的姆明為粉絲們準備一系列聖誕驚喜，傳遞滿滿的喜悅與感動。由即日起至2021年1月3日，於黃埔號及聚寶坊的「黃埔天地 x 姆明75週年聖誕光影奇緣之旅」聖誕裝飾掃瞄QR Code，即可免費下載一套四款姆明家族手機桌布（Wallpaper），為手機設置心愛的背景，感受姆明總動員滿滿的正能量。

地址：九龍黃埔號（船尾戶外位置） 及 聚寶坊（德安街入口）

新界區-荃新天地 BT21小鎮滾軸溜冰場

由即日起LINE FRIENDS與荃新天地將首次合作，打造「BT21 MEETS Citywalk LOVE in Winter Town」主題活動。

不能錯過全球首次亮相的巨型「BT21粒粒牆」，場內特設「 期間限定店」，可以選擇自己喜歡的BT21及BT21 BABY粒粒（迷你模型）裝滿玻璃樽，作為最佳節日禮物及珍藏品。

超巨大5米巨型BT21守護者宇宙機器人VAN一同震撼登陸荃新天地一期戶外花園廣場。，期間限定BT21 MEETS Citywalk「BT21小鎮 - 滾軸溜冰場」，有專業導師即場教授互動花式操，提供裝備及安全指引，並且於每日不同時段提供小組形式滾軸溜冰體驗給大家參加，一眾大小朋友更可即場學習互動花式，享受互動有愛的滾軸溜冰體驗。需登記成為S⁺ REWARDS會員，並以5點數即可參與滾軸溜冰體驗，每節活動名額有限，額滿即止。

相關文章：角落小夥伴｜主題烘焙工房製作7款角色甜品 必儲玻璃樽粒粒公仔

主題烘焙工房：