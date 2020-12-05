兒童語言發展｜從說話、唱歌、說故事開始　為孩子語言打好基礎

不要看輕胎教對寶寶成長的影響。胎兒六個月大的時候，聽覺神經已大致發展完成，可以聽到外界的聲音，當中又以媽媽的聲音最為清晰。研究顯示，胎教有助刺激胎兒腦部辨識聲音的能力，對寶寶日後的語言學習有很大的幫助。多項實驗也證明，寶寶若在母體時聽到較多的聲音和字詞，在出生後腦部活動也較為活躍。更重要的是，寶寶出生後能更易認出媽媽的聲音，心理上感到安全，可發展出良好的依附關係。除了說話外，給胎兒播放音樂或唱歌，也有着相似的正面作用。 因此，在寶寶出生前三個月開始，準父母便應多跟他/她說話、唱歌和講故事。 【編按：作者為新西蘭聯合理工學院英語研究學系副教授Professor Jill Hadfield】

說話

盡量和寶寶多說話。開始時，你可能會感到不自然，但慢慢就會養成習慣。你可以嘗試按以下主題和寶寶展開「對話」：

告訴寶寶你有多愛他/她，多期待與他/她見面。

說說你打算在寶寶出生後，和他/她一起做的事情。

給寶寶介紹各個家庭成員。

給寶寶形容他/她的房間有甚麼佈置。

和寶寶在家裏到處走走，告訴他/她每個房間裏的人和事。

跟寶寶說你正在做的事情，例如：散步、閱讀、烹調等。

外出時跟寶寶描述四周的事物。

唱歌

在安靜的時間，例如傍晚，隔絕電視和其他聲音的干擾，放鬆心情，和寶寶一起聆聽音樂，享受片刻平靜。

給寶寶播放或唱出節奏簡單的兒歌。要注意的是，寶寶不喜歡嘈吵的音樂啊！

在寶寶出生後，可重複播放或唱出這些兒歌，給予寶寶安全感。

講故事

除了與寶聊天外，你還可以跟他/她講故事，免卻尋找話題的煩惱。

選一些情節重複及生活化的圖書跟寶寶閱讀。

寶寶已能感受到高低音和語調，所以你可以運用誇張的聲線和語氣講故事。

加入有趣的擬聲詞，例如：朗讀與食物有關的故事時，發出:「Gulp！Gulp！」、「Crunch！Crunch！」等進食的聲音。

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【本文獲「牛津大學出版社 Oxford Path」授權轉載。】

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