任職國泰7年被裁轉型開網店　空姐媽媽：專心湊好小朋友

受新冠肺炎疫情影響，全球航班大幅減少，航空業大受影響，國泰航空於上月公布大規模裁員超過5,000人。任職國泰航空空中服務員7年、育有一子一女的空姐媽媽Yuki自疫情以來一直在放無薪假，上月也成遭解僱的員工之一。她坦言帶著不捨離開公司，「開頭有啲唔開心，始終係7年嘅工作地方。」落地後她打算轉型經營網店，並專注做好媽媽的角色。「希望保持正面心態，專心湊好小朋友。」

疫情放無薪假 被裁感不捨

空姐媽媽婚後加入國泰，7年間先後誕下4歲的長子及2歲的幼女，並開設專頁「空姐媽媽與小石頭」，分享日常生活。她表示，疫情期間航班班次減少，她一直也在放無薪假期，日常主要留家照顧孩子。「學校停課，喺屋企要兼任老師，同佢哋一齊做功課。」她分享，因多了時間相處，與孩子的關係也更為親密。「平時囝囝返學係全日班，大部分時間都喺學校。而家多咗喺屋企，會買啲嘢一齊玩，又將屋企嘅格局改變，令活動空間大啲，冇咁悶。」

上月她接獲公司通知，正式被解僱，她坦言起初心情難免失落。「開頭有啲唔開心，始終係7年嘅工作地方，好多回憶。唔捨得以前嘅crew life（空姐工作生涯），可以去外國食嘢、shopping（購物）。見到一大班熱愛工作嘅同事失去咗份工，都唔開心。」

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專注做好媽媽角色

空姐媽媽指，自數年前誕下孩子，心態上已出現轉變。「首要考慮一定係屋企，都好掙扎應唔應該繼續做呢份工。因為呢份工唔同普通office工（辦公室工作），唔係每一日都可以見到小朋友。隨時要走幾日，一個月要走一半日子以上。做咗媽媽之後，時間好寶貴，呢份工對我嚟講係好奢侈。」

她又分享，曾經出勤飛長途機，兒子在家中哭著找媽媽。「爸爸唯有俾我張相佢睇，抱住佢氹佢瞓。兩個小朋友始終仲細，童年只有一次，媽媽只有一個，都希望可以陪伴佢哋成長。對佢哋嚟講，我離開公司都可能係一件好事。我都同自己講要專心湊好小朋友，做好媽媽呢個角色。」

轉型經營網店

空姐媽媽不時在專頁推介餐廳、親子好去處，交流育兒及扮靚心得，更開設親子網店，以媽媽角度介紹好用之物，產品以嬰幼兒護理用品為主。「媽媽就好似屋企嘅管家，負責買晒屋企需要嘅嘢。我之前去唔同國家，會物色最有質素、最抵嘅嘢返嚟。」

她補充，疫情期間，全職媽媽難外出購物，網購亦有不同憂慮。「市面好多網店，但會擔心有冇品質保證、俾咗錢係咪收到貨。親子網店嘅概念係等媽媽好簡單、放心咁為一家大細執齊需要嘅嘢。我本身有個平台，家長會了解我哋嘅生活背景，多一份安心。」她表示未來希望修讀網創業課程，以正面心態好好照顧孩子和家人。「預期都會好忙，但都係值得期待嘅。」

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