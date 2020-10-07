媽媽壓力｜兼顧家庭大小事項瀕臨崩潰？　7個方法助你5分鐘內紓壓

說媽媽是壓力爆表的生物，應該沒有人會否認吧！全家大小的事全扛在肩上，媽媽的壓力不只身體疲累，心裏、腦子裏更總是裝得滿滿，膨脹到崩潰邊緣，不宣洩出來，怎麼扛得住？

除了自己的行程，老公、孩子的行事曆媽媽都得記着；除了三餐點心必備，老公、孩子愛吃或不吃的媽媽都會知道；以前愛怎麼打扮晚歸，現在快速簡便就行。媽媽啊～你身上扛着幾個人生活呢？

每天，幫自己把肩上的重擔放下一會、把心裏的委屈吐出來、把腦子裡的思量排空吧！就5分鐘，孩子睡了之後，每天給自己5分鐘，下面7招挑一個做，為自己紓壓、解悶、洩怒！

5分鐘紓壓的7大方法：（點擊即看）

+ 14 + 14 + 14

1. 大叫

說真的，哪個媽媽不想大叫？為了壓抑想大叫的怒火，每天都不知道捏爆幾顆橘子了！所以媽媽們～想大叫的時候不要忍，準備一個消音罐，或是一件厚棉被，把嘴把頭埋進去，叫一叫吧！

2. 攤屍式放空

「攤屍式」是瑜珈動作中最後的大休息，旨在讓身體回歸到最原始的放鬆狀態，講得更直白，就是「大」字型躺着！找個可以大字型躺平的地方，輕輕閉上眼睛、腦袋完全放空，記得甚麼都不要想，你會慢慢感受到這招式的魔力喔！

+ 5 + 5 + 5

3. 蝴蝶擁抱

韓劇《雖然是精神病但沒關係》裏，男主角為了讓情緒失控的女主角冷靜下來，告訴她「深呼吸，雙手在胸前交叉輪流輕拍肩膀」，這就是「蝴蝶擁抱法」，用來幫助孩童或心理創傷者在感到激動、悲傷、焦慮或不安時，可以安撫自己、讓自己放鬆的動作，藉以告訴自己「我很安全、我沒事、慢慢來」。試試看，真的會慢慢冷靜下來！

4. 看MEME

MEME就是「網路梗圖」。腦子快爆炸的時候，就是要靠這些無腦的趣味來解救，看一看、笑一笑，但千萬別認真，你會發現～一笑解千愁啊！

5. 放低標準

說實在的，媽媽是責任感很重的人類，能給孩子100絕不會妥協只給60。但想想爸爸帶孩子的哲學：「有在呼吸就好」，在不影響安全、健康的前提下，有些時候、有些情況，就試着睜一隻眼閉一隻眼，放自己一馬吧！

6. 維持興趣

興趣，對一個人而言是一種能讓自己身心感到愉悅的享受，在成為媽媽之前，你一定有一些自己在家喜歡做的事，例如：小酌、追劇、泡澡、吃宵夜、聽音樂、做運動、閱讀、畫畫⋯ 等等，每天或至少每周一次，為自己規劃一個「做興趣」的時間，讓自己有得到小確幸的幸福，好好慰勞自己吧！

+ 4 + 4 + 4

7. 筆記

媽媽要做的事情很多啊！腦子沒有停下來的時候，那就利用「寫筆記」來減輕腦壓。舉凡購物清單、代辦事項、甚至滿腹抱怨，想到就馬上用小本本，或是手機的備忘錄APP記下來，因為記下來了所以不怕忘記，或在寫筆記的過程中幫助了自己釐清事理，無形中腦子、心裏的壓力自然就降低了。

結語

一小時？不用！30分鐘？不用！Happy Mom, Happy Children, Happy Family！媽媽們～感到有壓力的時候，這7招挑一個做，為自己找一個情緒的出口吧！