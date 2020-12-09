抗菌濕紙巾酒精含量若不足難殺菌　常見拭抹方法原來會越抹越髒…

新型冠狀病毒疫情持續升溫，也越來越多人重視消毒及打掃的重要性，但你知道該如何打掃才能真正預防生命嗎，日本醫療級專家松本忠男在《健康掃除力：醫療級專家教你30個不生病的居家清潔妙方！》指出，關鍵就在於擦拭方式、消毒劑比例以及抗菌濕紙巾成份，才能真正達到消毒環境，遠離病毒找上門。

抗菌濕紙巾殺菌力多強？（按圖了解）

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抹布來回擦拭打掃 小心越擦越髒

許多人習慣用抹布來回擦拭，或利用抗菌紙巾殺菌等方式，其實這都是常見的掃除錯誤觀念；松本忠男指出，若要以布巾來消毒環境，就得朝同一個方向擦拭，若是來回擦拭，只會使附着在布巾末梢的細菌以及病毒再次附着在打掃處，另外，因許多病毒都被稱為「包膜」的脂質膜所覆蓋，因此並非都可以用酒精殺死，最好的方式則是使用強力殺菌效果的次氯酸鈉，也就是家庭用漂白劑來殺菌。

抗菌濕紙巾酒精含量低 抗菌效果有限

松本忠男進一步解釋，大眾可將家庭用氯系漂白劑稀釋為0.02%，並以布巾的同一面朝同方向消毒擦拭，但要注意，因含氯消毒液的氯氣濃度會隨時間降低，因此使用前應再做稀釋，只要妥善使用就不會對人體造成傷害，至於引發搶購的抗菌濕紙巾，因酒精含量可能不到30%，因此恐不具有抗菌效果，大眾得多加留意。

做好簡易日常動作 提升掃除品質

為了讓更多人了解如何打造「更衛生、舒適」的環境，松本忠男將數十年來豐富的打掃經驗集結成書，並引用論文、科學理論數據，更具公信力，在《健康掃除力》一書中，不僅能了解預防疾病的健康打掃方法，甚至只要確實做好簡易的日常動作，也能提升掃除品質，讓人從身心都健康起來，有效打擊疾病。

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