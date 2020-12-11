冬天食栗子番薯有咩要注意？中醫爸爸教路：有一類小朋友最啱食

栗子和番薯味道甜滋滋，冬天吃後暖笠笠，小朋友最為喜歡！番薯和栗子的纖維量高，可助改善便秘，不過孩子日常吃栗子和番薯，應該吃幾多？食用時又有什麼注意事項？

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益健脾胃 纖維量高

康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸表示，栗子和番薯均是平和的食物，味甘平，入脾、胃和腎經，能益健脾胃、補腎強壯，加上天涼當造，很適合在冬天進食。「番薯和栗子的纖維含量很高，適量進食可助腸道蠕動，改善便秘；但過食卻會因為纖維高，難消化，容易引起胃部不適和脹氣，素患胃痛、胃潰瘍的人要避免進食。」另要注意的是，栗子和番薯的澱粉質含量亦很高，糖尿病患者宜少吃為妙。

他又指，栗子和番薯特別適合脾、腎偏虛的小朋友。「孩子的體質多有肺、脾、腎不足的傾向。日常嗜食甜膩、脆炸香口、濃味食物，以及偏食的小朋友，脾胃多虛，易有積滯、多患吐瀉，面黃肌瘦；腎虛小朋友則常見遺尿、尿頻，甚或腰腿軟、生長遲緩等。脾為肺之母，肺和腎亦為母子相生關係，三臟功能互相促進，透過益脾腎兼補肺臟，有助改善和預防相關疾病。」惟他提醒，患有胃潰瘍的孩子，則不宜進食。

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+ 2 + 2 + 2

栗子最多食3顆 番薯宜連皮吃

所謂少食多滋味，食用份量也十分重要。古醫師指，孩子不宜一次過超過3顆栗子，烹煮時亦要注意有沒有壞掉的栗子。「壞掉的栗子有毒，不可進食。進食栗子時，亦宜嚼爛後才吞嚥。」

至於番薯，份量則要視乎大小。「小的可吃一條，大的半條。最好連皮食，烹煮前先洗刷乾淨外皮，再烚熟或蒸熟即可。」

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冬日推介2款食材

那麼以栗子和番薯來作早餐又合適嗎？古醫師解釋，早上7至9時為辰時，為胃經當令時間，代表運化吸收功能最強。早餐進食栗子或番薯皆是適當的時候，食後也較不易滯脹。「除了早餐時段，午餐、下午茶、晚餐其實也合宜，進食時可配合米飯同吃，有助減低食後易脹氣的情況。」

他又推介兩款食材，特別適合孩子在冬天食用。「山藥能補肺、脾、腎的氣，性味甘平而潤，能強健肺氣，補益脾腎。平常易患感冒、腹瀉，或有鼻敏感的小朋友均合宜；飴糖，即麥芽糖，性味甘温，歸脾、胃和肺經。有潤肺止咳、補脾益氣作用，適宜肺虛乾咳、食少易倦的孩子。麥芽糖味道香甜，小朋友亦易受落，惟不適合濕熱體質的小朋友。」

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