聖誕禮物｜迪士尼網上預售15周年及佳節精品　媽媽必掃Duffy系列

受第四波新冠疫情影響，香港迪士尼樂園目前正在關閉。樂園原本正在慶祝開園15周年和新的奇妙夢幼城堡開幕，以及聖誕節將到，而推出了一系列精品，閉園令一眾粉絲未能購買禮品珍藏。樂園近日把部分精品放到網站預購，會員更可享折上折優惠，買滿600元更獲贈價值300元的「奇妙禮品包」，一起來看看網站有甚麼精品選購吧！

香港迪士尼樂園近日把部分精品放到網頁供預購，粉絲可以優惠價預購樂園15周年及佳節主題的迪士尼禮品，並親臨香港迪士尼樂園酒店魔法化妝廳付款及取貨。

網上預購享折扣優惠

現時在網上預購精品，可享85折優惠。「奇妙處處通」會員更可享額外15％商品折扣優惠 : 白金卡會員可享65折優惠，金卡及銀卡會員可享75折優惠。單一淨交易額滿港幣$ 600，即可免費獲贈一個奇妙禮品包（價值港幣$ 300）。參考編號會在預定成功後經由電子郵件發出，演藝人員將於24小時內致電閣下，為您確認訂單以及預留領取時段到香港迪士尼樂園酒店魔法化妝廳完成付款及領取商品。

15周年限定精品（米奇及朋友）：

+ 13 + 13 + 13

Duffy & Friends 15周年精品：

+ 8 + 8 + 8

香港迪士尼樂園15周年奇妙夢想城堡系列：

+ 18 + 18 + 18

Black & Gold 系列：

+ 10 + 10 + 10

聖誕系列：

+ 19 + 19 + 19

Winter Delight系列：

+ 17 + 17 + 17

購買連結：按此

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