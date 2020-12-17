車Cam直擊4歲男童衝出馬路被撞飛　要避免意外社工教路家長要咁做

「馬路如虎口」大家都聽過，但相對於成年人，小朋友的感知能力還未完全發展好，因此必須要家長時刻留神照顧好，近日就有兩條有關馬路意外的「車CAM」片段瘋傳，而他們都有一個共通點，便是照顧者都在身邊，但仍出意外，幸好小朋友只有皮外傷，但已引來不少網友熱烈討論。

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媽媽疏忽小朋友被撞飛 社工指平日最重要是身教

網上瘋傳一段在荃灣荃景圍某路口的影片，片段中可清楚看見行車線是亮著綠燈，但在過路口的小朋友卻在媽媽的視線下突然衝出馬路釀成意外。註冊社工及認證家長教練譚鴻昌指，衝紅燈其實是有關大腦控制衝動的能力問題，小朋友自出生到幼稚園開始接觸群體生活，學習家規及校規。一般來說小朋友6歲開始會懂得遵守規則的重要性，亦是最佳時機。父母如發現孩子有理想守規行為可加以認同，並糾正違規行為。

衝紅燈的主因往往是沒有耐性與貪一時之快，如家長日常生活態度也是如此，譚認為對小朋友絕對有影響，父母是小朋友最親密的照顧者，初小前的小朋友以模仿身邊大人行為作為主要學習手段。父母如無做好榜樣，自己都衝紅燈時被小朋友看在眼內，學習到之後，即使父母如何解釋，小朋友都不能理解，他們只著重行為本身。

長輩照顧下出事 家長指責未必有效果?

另一段瘋傳的意外影片與長輩照顧有關，一名推着BB車的年長照顧者，在路口不慎把「玩具波」滾出馬路，心急的照顧者一心想趕快出馬路執波，幸好駛至的車輛見狀及時停下，而該名照顧者卻疏忽了身處斜路的情況，BB車在無人看守的情況下，沿斜坡下滑撞至車頭，幸好眼前的車輛是停駛狀態，沒有造成傷亡。

譚指出，跨代照顧在香港愈見普及，父母其中一方的長輩觸犯到禁忌或疏忽都難以啟齒，但又始終不放心子女安全，而人年紀愈大愈難以接受直接指摘，建議父母可善用網上影片資源，以討論形式加強長輩的安全意識，既可避免尷尬，家人間又多了話題。

難以百分百預防 學步帶是好幫手

香港註冊心理學家程衞強認為，在日常照顧中成年人不應該有衝紅燈的行為，特別是在年幼子女面前，因為他們可能會有樣學樣，又或者當小朋友提出質疑時，大人容易因為面子關係，隨便回答似是疑非的說法，去合理化自己的行為，令到小朋友無所適從。

無論以上兩個個案中，照顧者是父母或長輩，程衞強認為照顧者都必須要時刻拖緊子女，如果子女有時候會有一些失控行為，學步帶便是一個好幫手，可以讓照顧者無時無刻都能夠控制小朋友的活動範圍。至於有關長者意外的片段，是當事人沒有留意到BB車衝出馬路，程衞強補充：「呢一個好難預防，唯有叫佢小心啲。」

最後，教育方面可以用繪本或者故事入手，帶出道路安全訊息，在幼稚園，警務處亦都有道路安全相關的教育，協助幼稚園嘅老師去教育小朋友。亦可善用各區交通安全城的模擬道路環境的公園，給小朋友去學習過馬路、交通標誌、等等的知識。

14歲才是單獨過馬路最安全年齡

香港有很多路口都沒有設置紅綠燈，對於這些路口，安全與否全靠小朋友的感知與留心，美國愛荷華大學曾研究一群6至14歲孩子的過馬路判斷能力，科學家設立了一個模擬真實的環境，並安排6至14歲的小朋友橫過一條繁忙的馬路幾次。結果發現，6歲的兒童在過馬路測試中，有8%機會被車子撞倒；8歲是6%、10歲是5%、12歲有2%，而14歲或以上的小朋友，才能夠做到「零意外」。

參考：Study says parents’ teaching style can be instrumental in helping children learn how to safely cross busy roads

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