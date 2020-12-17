網上活動｜線上參與仁濟慈善行　親子齊玩機械人派對

受到疫情影響，不少大型活動都相繼宣布取消。小朋友留在家中非常沉悶，除了溫習可以如何打發時間？有機構推出線上活動，讓大家在課餘時間到可以發揮所長！

仁濟慈善行

仁濟醫院將與本地插畫師M-Jungle 合作，於聖誕新年期間舉辦「仁濟慈善行」，參加者除可獲取專屬「仁濟慈善行」證書，更可競逐各項大獎，贏取豐富禮品。只需要在網上報名即可，在家中附近郊野公園或步行徑即可參加，不但有意義，亦可以和小朋友一起做運動！

+ 4 + 4 + 4

日期：19/12 – 3/1

地點：任何郊野公園或步行徑

目的：為仁濟各項慈善服務籌募經費

親子機械人網上派對

今個聖誕假期，西九文化區自由空間將於2020年12月19至20日舉辦網上親子活動《親子機械人網上派對》。門票現正公開發售，參加《親子機械人網上派對》的小朋友可發揮創意，在家中運用自備的簡單材料和工具，動手製作一套機械人服裝。完成後，小朋友便可以穿上自己的作品，化身獨一無二的「機械人」，在世界頂尖 DJ Kid Koala 從加拿大遙距打碟的電子音樂帶領下，與家人和其他機械人一起盡情玩樂！

日期：2020年12月19至20日（星期六至日）

時間：上午11時至下午12時10分

門票：港幣$150（此活動將於線上平台Zoom進行，參加者購票後將收到網上直播連結。）

團體購票優惠：凡於同一交易內購買2張或以上門票即享八折優惠

備註：適合5歲或以上兒童，須由成年人陪同參加。

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