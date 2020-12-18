Mono Mono日本生活百貨店進駐香港仔　推介媽媽必買10款家品廚具

AEON 旗下的品味生活專門店 ものも の Mono Mono主要販賣日本優質生活必需品及特色商品，包括廚具、家品、日用品、日本零食等等，非常受媽媽們歡迎。Mono Mono的第二間分店選址香港仔，即將於明日（12月19日）正式開幕，開幕首5日將會推出各項推廣活動和開幕限定福袋。記者今次為大家精選10大媽媽必買商品，媽媽們不要錯過！ （余嘉文攝）

「ものもの」香港仔店為第二間分店，面積逾 4900 平方呎，除配置 Living PLAZA by AEON 的商品外，此店售賣更多自家品牌的商品，包括家居生活品牌「HÓME CÓORDY」家居用品及「TOPVALU」食品，適逢今年受到疫情影響，媽媽們可以在店內選購一切所需用品，非常方便。

按圖即睇記者推介10大媽媽必買商品：

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除了以上商品，「ものもの」還有不少抵買又實用的用品，按圖睇更多精選商品：

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ものもの Mono Mono 香港仔店

地址 ： 香港香港仔中心 1 期地下入口及一樓 1A 號舖

時間 ： 早上 10 時至晚上 10 時

開幕日期 ： 2020 年 12 月 19 日

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