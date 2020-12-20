媽媽掃平貨│5大童裝網店大減價　GAP五折起Uniqlo發熱T恤低至$39

臨近聖誕，不少時裝品牌推出季尾大減價，如Uniqlo HEATTECH T恤低至$39、Bossini精選貨品7折，GAP更是全場5折起！受疫情影響，網購亦成為媽媽們的日常習慣，是次推介5大童裝網店，讓大家安在家中掃平貨！

GAP 全場5折起

美國品牌Gap的童裝抵著易襯，向來極受媽媽歡迎。即使品牌在港的零售實體店已全線結業，但其香港網店仍不時推出各種限時優惠。客人單筆訂單購物滿$800，即可享受免郵服務。網店現正舉行冬日減價，全場貨品5折起，部分限時超值之選更低至$29。

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Uniqlo HEATTECH T恤、襪褲低至$39

Uniqlo童裝質料好，價格相宜，是另一受歡迎品牌。網店現在進行節日減價，最抵款式低至$39，包括HEATTECH樽領T恤、針織襪褲、印花T恤。部分冬日款式如法蘭絨恤衫、長袖運動衛衣亦減至$59。客人以單一配送方式購物滿$250可免運費，不足$250則須另付$30運費。

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Bossini精選貨品7折

Bossini網店的童裝款式相當齊全，除了外套、上衣及下裝，亦包羅運動、內衣及家居系列，購物滿$200即免運費，直送上門。網店現正進行節日限定優惠，精選貨品7折，限定貨品$59起。

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ZARA外套大衣低至6折

若媽媽喜歡為孩子打造不同的時尚造型，ZARA絕對是性價比高的選擇。其網店現正進行冬日減價，主要涵蓋外套及大衣，部分款式低至6折。客人購物滿港幣$400即可免費送貨，未滿$400則須付$39運費。

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Childsplay Clothing一線品牌低至6折

英國服裝網店Next的合作平台Childsplay Clothing雲集超過200個設計師品牌，媽媽可以最抵價格搜羅一線品牌，包括BURBERRY、GUCCI、GIVENCHY、BALENCIAGA等的童裝設計。玩味品牌不得不提MOSCHINO，童裝款式圍繞標誌的泰迪熊，更顯趣味。現時平台進行季末大減價，童裝商品低至6折，購物滿港幣$2,000即免費送貨。

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