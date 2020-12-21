聖誕節2020｜一家大細留家必玩　推介7款刺激好玩考反應桌遊

今年聖誕節，不少人選擇和家人一起留在家中慶祝，除了預備各式各樣節日美食，亦不要忘記預備遊戲！今次為大家介紹適合一家人一起遊玩的桌遊，讓大家在聖誕佳節和家人一起挑戰！ （攝影：余嘉文、許珞珩、王淑君）

搞笑投籃遊戲（便便款）

搞笑投籃遊戲附有一個頭戴式籃框，其中一個玩家頭戴籃框，其他玩家將「便便」丟入籃框。因為「籃球」是「便便」的模樣，玩起上來非常搞笑，不過要留意避免被「便便」打中頭部。

MINIONS放屁王

MINIONS放屁王是2-6人桌上卡牌遊戲，抽出以啟動臭氣彈，每次按壓一下MINIONS都會放出不同屁聲，但若發出的不是屁聲是便便聲，玩家便要出局。玩法簡單又好玩，年紀較小的小朋友都啱玩！

擲彩虹地氈 （附代幣）

小朋友去到遊樂場一定會玩擲彩虹，但疫情期間娛樂場所關閉，爸爸媽媽不妨購入擲彩虹地氈 ，讓家中小朋友挑戰！爸爸媽媽更加可以買寫小禮物，讓小朋友「換領」！

SUPER MARIO 層層疊

一家人聚在一起，層層疊不可缺少！這款SUPER MARIO 層層疊在不使層層疊塔墜落的同時，要使自己的角色向上爬，令對手向下降。玩法新穎有趣，MARIO粉絲必玩！

+ 4 + 4 + 4

SUPER MARIO 大富翁

講到派對必玩的遊戲非大富翁莫屬！今年推出以歷代Super Mario的造型與世界觀作藍本的大富翁，由棋子、地圖、機會卡、金錢、房屋等等全部佈滿SUPER MARIO的元素，最特別的是擲骰仔擲到問號箱的位置，可以按下實體版問號箱，不同音效代表不同結果，非常有趣！

+ 5 + 5 + 5

Monopoly大富翁 超級電子銀行

大富翁超級電子銀行附有多合一功能的電子銀行機，每位玩家都有一張銀行卡，可以從遊戲中獲得不同的獎勵：擲骰子前行，停在特定空格或購買物業。 玩家還可以選擇飛往遊戲板上的任何地方，迫使另一名玩家交易其物業。 於遊戲中沒有紙幣，有紙牌和銀行機紀錄每位玩家的現金。玩法比較複雜，但相對亦比較緊張刺激，適合年紀比較大的小朋友玩。

+ 3 + 3 + 3

便便驚心

小朋友戴上眼罩，轉動輪盤，然後根據指針的指示在遊戲墊上行。遊戲墊上會放置一堆堆用泥膠塑造的便便，有時玩家可以添加一個便便，刪除一個便便，甚至重新安排墊上，誰能避開全部的成為第一名！遊戲非常有趣，一家人玩就最適合！

+ 2 + 2 + 2

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+ 13 + 13 + 13

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