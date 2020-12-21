英華小學搞聖誕網上聯歡會送虛擬禮物　校長陳美娟：會更珍惜相處

今年聖誕節聯歡會和往年與別不同，課室沒有學生大玩集體遊戲、沒有菠蘿腸仔大食會，也沒有交換禮物，只有老師面對螢光幕，和學生互祝聖誕快樂。英華小學今日舉行網上聖誕聯歡會，猶如電視節目般，有遊戲和抽獎，甚至有觀眾投票環節。校長陳美娟認為今年沒有大食會、沒有禮物，反而讓人更能探索快樂的本質，令學生更珍惜每個相處機會。 攝影：歐嘉樂

聖誕聯歡會的課室之中沒有學生，只有老師和空無一人的桌椅，卻擋不住師生們的歡聲笑語。英華小學一如既往，在聖誕假期前夕舉辦聖誕崇拜和班別聯歡會，但老師在學校，學生卻留在家中，透過直播參與。

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雖然沒有學生在禮堂觀賞，但學校的節目鋪排亦一絲不苟。不但如常有詩歌敬拜、牧師傳道的時間，家教會更準備了遊戲和老師互動，由全校學生預先票選哪個老師參與遊戲，學生還可以預先登記抽獎，在節目中途由主持致電得獎同學。最後，學生更可以即場投票支持老師在遊戲中勝出。整個活動流暢，學生的互動參與程度也十分高。

班主任另外也準備了班別的集體遊戲和學生們一齊暢玩。6年級的正、副班主任葉挺堅老師和雷慧賢主任預備了bingo和收賣佬遊戲，學生們玩得不亦樂乎。葉老師說：「雖然沒有了見面的歡樂，但網上派對也有獨特之處，例如看到學生的腳趾和全家福。」原來在收賣佬遊戲中，收集的就是學生的全家福和5隻腳趾，老師還趁機拍下網上全家福大合照，留下難忘一刻。

六年級的陳逸亨同學則認為，網上聯歡會亦有另一番體會和快樂。不過，經常都會在網上導修課見到同學，因此也不是很想念和同學相處的時光。

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校長：這個聖誕節不再在乎物質

陳美娟校長表示，以往大家可能認為大吃大喝、有禮物收才是快樂地度過佳節。今年聖誕聯歡會，沒有大食會、沒有交換禮物，反而是一個機會讓大家尋找快樂的本質。這一年的疫情，大家需要戴上口罩、網上授課、保持社交距離，也令人更珍惜和他人相處的機會。

在籌備崇拜和聯歡會的方面，陳校長指綜合了這一年直播早會的經驗，教職員團隊也大致摸熟了如何令節目更耐看，抓住小朋友的注意力。「例如在詩歌環節，第二段我把muffin（小狗）加入鏡頭，我想像到小朋友在家哈哈笑的情景。」她說。

這一年的疫情令小朋友在家的時間多了，陳校長鼓勵家長和學生趁機建立和加厚感情。「男仔小時候表達情感也相當直率，在聖誕卡中也寫上『校長我愛你』、『I miss you』。父母在他們小時候建立深厚的連繫，長大到反叛期時，關係也不會太壞。」她又透露，期望在復課後，在高年級加入森林課程，讓高年級學生也有多一個學習體驗，「我們現在不只一個課室，有虛擬課室、學校課室，還有戶外課室。學習又怎會只困在一個課室之中呢？」

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