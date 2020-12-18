聖誕節2020｜德萃幼稚園辦網上聯歡會　老師悉心打扮、準備小遊戲

新冠肺炎第四波疫情持續爆發，學童今年不能回校舉行聖誕聯歡會，和最喜歡的老師和同學一起過聖誕，也無法交換禮物。德萃幼稚園則別開生面，為學生舉行了一場網上的聖誕聯歡會，為今年最後一個上課天畫上歡樂的句號。 （圖片由受訪者提供）

疫情未平，學校仍然禁止面授課程，學生在今年最後一個上課天仍要透過電腦才能接觸到老師和同學。佳節在即，學生未能和老師及同學歡聚，有別往年在學校舉辦聖誕聯歡會。德莘幼稚園則為學生舉行了網上版聖誕聯歡會，老師們都穿上了聖誕裝扮，有些扮聖誕老，有些則扮演小鹿，透過螢幕和學生大玩小遊戲，一起為今年最後一個上課天畫上句號，期待明年新年後再聚。

德萃總校長朱子穎說：「網上聖誕聯歡會不是為做而做，而是幼稚園學生處於最需要和人接觸、學習與人相處的年齡，我們想爭取機會讓他們與人接觸。」他又指，今年的疫情令人與人之間相隔了口罩和社交距離，而學生最受影響的不只是健康，而是心理和社群發展。「聖誕聯歡會連online都要做，而是用盡每一個可能性。即使隔住口罩、隔住螢光幕，亦有人與人之間的分享和交流。」他補充說。

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