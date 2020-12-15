聖誕大餐｜營養師教路壽司Pizza點揀最有營　派對前要先做一件事

不經不覺又到年尾，聖誕節又快到，在第四波疫情及限聚令之下，相信大家都會減少外出慶祝，不過大家仍可在家開個小小派對，跟家人好好吃一頓飯慶祝一下！ 派對美食大多邪惡，但想大人小朋友都吃得健康點，也不是沒有方法，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）今次點評4類常見派對食物，教大家過節也吃得健康。

相信於疫情下，今年不少人會選擇外賣到會，在家裡慶祝聖誕節！（paperstonebakeryhk@IG）

日本菜最健康 小朋友忌吃刺身

香港人開聖誕party時不外乎四類美食：傳統西餐、壽司刺身、Pizza和炸雞薯條，李杏榆表示當中最健康就是日本料理：「其他類型嘅忌廉、芝士、油炸雞皮有好多飽和脂肪，油炸嘢都有反式脂肪，但係日本壽司刺身就無乜油脂，叫枝豆、蒸蛋都健康好多。」不過她又提醒家長不應讓小朋友吃生食，最好選擇熟吞拿魚和玉子壽司。

炸雞薯條和Pizza含高卡路里，卻又令人難忍口，到底怎樣吃才健康一些？立即看看以下點評！

氣炸鍋食物代替快餐店炸雞

一年只有一次聖誕，難免在party上吃得過量，李杏榆就分享幾個貼士，讓大人小朋友都可減少攝取脂肪和糖分。

香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）

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