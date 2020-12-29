數學題｜孩子上小學見加減數就怕？　鼓勵他挑戰這數學金字塔吧！

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編按：要讓子女對數學不反感，最佳的方法不是要他們學珠心算或背乘數表，而是在玩樂間掌握數學的邏輯，培養他們對數字的興趣。以下的數字金字塔，適合已就讀小學的小朋友挑戰呢！爸媽也可從旁給予指導啊！
數學謎題：你可以搞定這個數字金字塔嗎？想辦法讓每個磚塊的數字都等於它下面兩個磚塊數字的總和。
（按圖睇問題，附答案）
（親子就醬玩授權使用）
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書 名：101道數學遊戲‧玩出聰明腦
出版社：和平國際
作 者：葛瑞斯‧摩爾
譯 者：謝明珊
譯 者：克里斯‧狄卡森（Chris Dickason）
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【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】