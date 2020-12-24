聖誕大餐 │留家親子齊下廚　素食達人媽媽教整2款萌爆派對素小食

由於疫情關係，小朋友今年都不能參加學校的聖誕聯歡會，也不能出國旅行，安全起見也是乖乖留在家中，有30年素齡的烹飪導師Doris，今次為我們示範製作兩款自創素食，無論賣相與味道都特別為小朋友度身訂造，各位家長不妨跟Doris一齊為小朋友準備樣子得意美味的派對小食，讓一家人有個難忘的聖誕回憶。 攝影：黃寶瑩 場地提供： 甘薯葉素食超巿

最近忙於在電視教人煮素的Doris，由於胎裡素女兒Mika剛踏入兩歲，Doris在製作菜色給女兒時，會以營養為優先考慮，配搭不同顏色食材。而今次趁着聖誕節，Doris特別製作兩款外觀可愛的小食給小朋友，希望大家都可以開心一下。

胎裡素女兒Mika剛踏入兩歲，素食達人Doris在製作菜色給女兒時，會以營養為優先考慮，配搭不同顏色食材。(攝影：黃寶瑩 )

而今次製作的「聖誕老人壽司」及「薑餅人芝味多士」看似高難度，其實簡單易煮，她說:「家長只要有心機整，自然可以砌出好靚的菜式，建議可以用更多不同顏色的蔬菜，讓小朋友可以吸收不同的營養，但我不建議家長用雪藏的蔬菜，好似青豆咁，始終有雪味，會令小朋友不喜歡。」

如果家長擔心小朋友因為吃素而吸收營養不足，Doris建議說：「如果想幫小朋友補充蛋白質，可以加入藜麥或者植物奶，好像我自己與女兒，早餐會製作果露，加入不同蔬菜之餘，再加入果仁奶或豆奶一齊打，營養就更夠豐富。」

點圖即睇「聖誕老人壽司」 :

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點圖即睇「薑餅人芝味多士」 :

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即睇冬至茶飲：

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如果喜歡喝湯水，家長亦可以煲以下健脾湯水，由冬至聖誕前後飲用以幫助消化。

即睇冬至湯水：

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點圖即睇5款中醫及營養師最「不建議」十歲以下小朋友進食的火鍋食材中：