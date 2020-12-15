消委會檢測100款蛋糕　近6成高糖或高脂　營養師建議家長揀呢款

消委會今日（15日）公布市面100款蛋糕的檢測結果，發現多達59款屬於高糖或高脂。營養師表示，蛋糕表面愈多忌廉，脂肪含量亦相對更高，消委會提醒家長不要以蛋糕作孩子的正餐，早餐及飯後更不宜進食。

消委會測試十款蛋糕營養素含量最高及最低樣本詳情：

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近6成蛋糕高糖或高脂

消委會聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）從烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集10種非預先包裝蛋糕，檢測當中的糖分及脂肪含量。測試發現在100款樣本中，59款屬於高糖或高脂。逾4成樣本屬「高脂」食物、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」，建議消費者應盡量選購脂肪和糖含量較低的蛋糕，進食時亦應注意食用分量，以免過量攝取脂肪和糖。

按圖即睇十款最低糖蛋糕：

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鬆餅及牛油蛋糕組別均達「高糖」水平

在10個蛋糕組別中，以鬆餅的平均糖含量最高，平均每100克含19. 2克糖，而千層蛋糕的糖含量則相對較低，平均每100克含9.7克糖。最高糖含量的樣本來自「Marks& Spencer Food Store」的鬆餅樣本，每100克含29克糖，進食整個114克的樣本會攝入33克糖，相當於世衞建議的每日糖攝取限量的66%。

按圖即睇十款最高糕蛋糕：

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拿破崙樣本最高總脂肪含量

牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕這5個組別的平均總脂肪含量達到「高脂」食物的水平，當中所有牛油蛋糕樣本的總脂肪含量均屬「高脂」水平。

其中脂肪含量最高的樣本來自新蒲崗餅店「常溫」的古法拿破崙，每100克含48克總脂肪，進食整個37克的樣本會攝入約18克總脂肪，相當於世衞建議的每日總脂肪攝取限量的27%。

營養師建議家長揀呢款

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，從本質來說，蛋糕很難是個健康的選擇。「蛋糕唔甜、唔肥就唔好味，變咗係麵包！愈多cream（忌廉），脂肪含量一定係愈高。但plain嘅（淨蛋糕）都唔代表好，因為會用多啲牛油做到好香口，或者加咗朱古力醬等。蛋糕好難係個健康選擇，揀嘅話盡量少忌廉。」

營養師李杏榆建議，家長不妨為孩子選擇紙包蛋糕。（資料圖片）

市面蛋糕款式眾多，她建議家長不妨為孩子選擇紙包蛋糕或雞蛋糕。「紙包蛋糕發到好鬆軟，所以其實空氣好多，唔可以加咁多牛油，否則就好似牛油蛋糕咁好實淨。不論糖分定脂肪，紙包蛋糕都相對冇咁高。所以揀紙包蛋糕、雞蛋糕會好過食捲蛋、牛油蛋糕，見到晒啲脂肪喺度！」

蛋糕不宜做早餐 飯後吃易致肥

李杏榆又建議，家長不妨選擇紙包蛋糕仔，方便控制份量。「小朋友好鍾意一盒20個，細細個嗰啲。家長可以叫小朋友『最多食2、3個就好喇喎』，控制返個份量，唔似雪芳蛋糕、捲蛋，一切就好大片，容易食多咗。」

她提醒，不宜以蛋糕作孩子的早餐。「千祈唔好當係個正餐，例如買個瑞士卷，分5日做早餐，只不過係害咗佢。」她補充，早餐需要能量及蛋白質，來讓孩子集中精神，建議吃三文治、通心粉、麥皮。「好過朝早俾個蛋糕佢，雖然係方便咗家長，但真係唔係好有營養。」

另要注意的是，不宜在飯後吃蛋糕，惟蛋糕可作下午茶的獎勵。「晚上食完飯，再食啲咁高熱量嘅嘢，會容易有學童肥胖問題。但蛋糕可以當係下午茶，例如上完堂、或者堂與堂之間，覺得好攰，可以當係少少獎勵。」

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