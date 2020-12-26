星爸前世情人│張繼聰拍劇到澳門隔離　女兒超甜留言：陣間發夢見

很多人都說女兒是爸爸的前世情人，特別懂得「氹」爸爸。娛樂圈亦有不少星爸和女兒感情非常好，張繼聰早前貼出多段囡囡Kaka Ball 的錄音，Kaka Ball用甜甜的聲線向爸爸打氣，讓張繼聰不禁表示「滿血復活」！

張繼聰 kakaball

張繼聰是娛樂圈知名的「女兒奴」，日前他到因拍劇而到澳門隔離，與太太謝安琪及一對子女分隔多日，囡囡Kaka ball太掛住爸爸，於是錄音給他，其中一段是回應爸爸的隔離需要「加監」，Kaka ball 用甜甜的聲線向爸爸打氣，讓張繼聰不禁表示「滿血復活」，另一段是kaka ball 向爸爸說：「點呀？有冇掛住我？陣發夢見啦！你係咪掛住我呀？」，超冧聲線讓張繼聰表示「原本心如止水，依家好想返屋企」，連太太謝安琪都留言：「厲害厲害 !」不少網民表示「你個前世情人好勁！好甜呀」、「點呀！咁講，幾威猛嘅老豆都死啦」。

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李璨琛 Lucy

李璨琛囡囡李元元Lucy非常受網民歡迎，雖然在Lucy 的 Insatgram並不是經常看到爸爸的身影，但搞鬼的Lucy 會陪伴爸爸做瑜伽、吃飯，其中一段影片中可以見到爸爸在吃飯，為食的元元一直望向爸爸，非常可愛，氹得爸爸也忍不住笑。

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陳柏宇 Abigail

陳柏宇和囡囡Abigail感情亦非常好，陳柏宇經常和囡囡外出，在家的時候亦會陪囡囡玩。陳柏宇更曾經和囡囡一起扮美少女戰士，感情好到連媽媽符曉薇都不禁表示「為咗個女可以去到幾盡」

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徐榮 包包

徐榮的女兒包包亦是出名的星二代之一，徐榮經常和包包一起拍照和外出。雖然包包已經開始大個，但和爸爸的感情依舊非常好。

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