觀察青春期子女友誼的質素　爸爸別急著放手要咁樣做|招雋寧

「仔大仔世界」，子女到了青春期，父母會在剎那間發現自己失去過往的「操控能力」。這是要「放手」的訊號嗎？近來一個關於青少年社交的研究發現，家庭的影響力仍然不少。父母「放」多「放」少，更要視乎孩子的社交生活。

一些青春期的心理學指出，隨著孩子步入成年階段，社交關係在心頭佔有愈趨重要的位置。朋輩關係成為他們人生中另一支援的力量。青少年建立友誼的能力，受著他們兒時的安全感、父母的親職協作、爸爸的陪伴和玩樂等因素所影響。

與其說放手，不如說同行

孩子幾歲時，他往前跑，爸爸一起跑，怎都會「拖實」他，輕易放手只會換來焦頭爛額。到孩子長大，他往前奔跑，爸爸仍可與他們並肩前進。前路有障礙，地上有坑，還需要彼此提醒。

你「放手」了，但是少男、少女仍然需要爸爸的同行。

延伸閱讀：

李樹甘。（2020年11月）。父母教養：子女朋友的質與量研究。第七屆家庭學術研究暨論壇，香港。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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