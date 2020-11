爸爸既要陪玩也要識玩　跟子女玩樂必要知的5個實用貼士|招雋寧

新手媽媽一般都很在意孩子的安穩,迴避陌生人和各種可能發生的危險。媽媽按著直覺及意志,強烈地渴望為幼兒建立安全的心理依附。幼兒從媽媽身上獲得安全感,有利他的心靈成長。

許多新手媽媽會列老公為一定程度的「危險人物」。因為爸爸的日常照顧總是有驚無險,有意無意地為幼兒帶來意外「驚喜」,直接挑戰一眾媽媽的母性。又怪豬隊友?且慢!科學家發現爸爸帶來驚險,在特定的情況下原來是個好東西。

借玩樂激活潛能 孩子更懂克服困難

早在2004年,加拿大心理學家Daniel Paquette提出一個想法:媽媽主力讓子女感到安全感,爸爸則扮演另一重要角色,幫助子女探索世界。他所提出的理論稱為爸爸親子的激活關係(father-child activation relationship)。

在安全和「孩子沒死」的前提下,爸爸所帶來的刺激能夠幫助孩子,學懂應付陌生處境。孩子探索、冒險和克服障礙,成長所需的潛能就被「激活」過來。

「激活」主要經由爸爸親子的體能玩樂(physical play)所產生的。爸爸與幼年的孩子玩追逐、跑跑跳跳、騷癢、打打鬧鬧等歡笑過程,顯得相當重要。另一個關鍵是敏銳孩子的感受,作出回應。倘若爸爸能夠根據子女對刺激的接受能力,調節自己玩樂時的激烈程度,子女會從中獲得自我調節情緒的能力。

爸爸陪玩、識玩,兩者同樣重要。

「唔係咁玩呀!」語氣苛刻 喪失陪玩的意義

不是所有爸爸在玩樂時,都能夠照顧孩子的想法為先(child-centered)。過往學者注意到爸爸的過份操控、主導玩樂,使孩子成長受阻。「乜你咁都唔識,等我蒞啦」、「唔係咁玩呀」,爸爸在陪玩時都要注意一下,自己是否語氣苛刻,要求過高,容易不耐煩,一副臭臉。種種陪玩的氣氛,只會令孩子不安,形成十分容易緊張的性格;或衍生更多的行為問題,例如異常地反叛。

雖則如此,美國學者Joyce Y. Lee團隊在2020年發表的新研究顯示,那些操控和主導的侵擾行徑(intrusiveness)只要不太過火;爸爸陪玩時的語氣鼓舞、好玩,仍然敏銳孩子想法時,那麼仍然會為幼兒成長帶來好處。

希望這些貼士幫助每一位新手爸爸去「激活」孩子的潛能!

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

