不要再找藉口！新手爸爸陪玩　對幼兒成長有重要貢獻｜招雋寧

美國人類發育及家庭科學教授Jaipaul Roopnarine和學者團隊在2019年發表著作，整合不同文化背景的研究並指出，爸爸的陪伴玩樂對幼年孩子的成長有重要的貢獻。

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不懂與幼兒玩樂 「可以學呀」

大多數爸爸不認識幼兒成長的階段，亦未有足夠相處，觸摸到未懂表達的孩子的個性和喜好。有時就連讀圖書也極速讀完，低沉聲線，呆板聲調令幼兒不敢興趣，爸爸自己也洩氣。不要緊，與其他爸爸交流一下呀。

「要與BB玩？我不懂呀……」這是不少新手爸爸的心聲。

雖然爸爸與幼兒玩樂帶來好處的研究仍處於初期階段，但至今至少已肯定一個事實：當爸爸不願投入與子女玩樂，只會加劇幼兒發展的困難。考慮到孩子的健康成長，不懂玩的爸爸，還是要硬著頭皮學習與幼兒玩樂。

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常見的玩樂迷思：「孩子自然會玩啦，不用理他」

學者分析了世界各地的爸爸對幼兒玩樂的想法，原來也相當迥異：

1.小朋友自然會玩樂，不用成人去鼓勵、互動和引導

2.普遍不認為「玩樂」是幼兒獲得技能的渠道

3.「玩樂」有利幼兒發育，是他們早期學習的基礎

4.「玩樂」是為了贏在起跑線，學認字和數數目

第1類想法是普遍存在的，爸爸自然就會較少與幼兒玩樂。較多發展中國家的爸爸擁有第2類想法，幼兒成長的認知也相當關乎爸爸的社經地位和教育水平有關。後兩者想法均肯定玩樂與孩子成長的關係。第3類則反映了歐美社會及其科學成果下的親職教育成果。

在亞洲爸爸身上較常找到第4類想法。爸爸會視玩樂為獲取技能、任務。但這卻可能會剝奪了孩子享受休閒、發揮創意等玩樂的好處。

多身體接觸 與幼兒的情感連結

學者特別提到近年的新發現，就是爸爸獨特的玩樂形態。當爸爸與幼兒有身體接觸的戲耍，帶著父愛（paternal warmth）和敏銳子女內心（paternal sensitivity）地玩樂，特別有助子女與爸爸建立情感連結。

可是在台灣、泰國和印度等研究顯示，亞洲一眾爸爸與幼兒接觸身體的玩樂的次數平均很少，亦不多爸爸願意這樣去玩。

各地爸爸陪玩還未夠 別錯過幼兒每個成長的階段

學者團隊綜合好些研究結果發現，媽媽與幼兒玩樂的實質時間比較多。在一個橫跨28個發展中國家，涉及共127,000個家庭的研究顯示，60%媽媽會跟他們五歲以下的孩子去玩，其中包括唱歌、讀故事，數數目、畫畫等。在另一跨國研究中，爸爸與幼兒玩的比例平均只有34%。

雖然研究已找到一些線索，顯示爸爸與幼兒玩樂有益，但在世界許多地方，爸爸與幼兒玩樂的時間仍然不多。只有部份研究顯示，當考慮到爸爸與幼兒互動的佔相處時間的比例時，爸爸與幼兒的玩樂，相比媽媽佔更大比重。

學者在文末引用聯合國《兒童權利公約》第31條，指出幼兒有休閒和玩樂的需要。幼兒轉眼就會長大成人，你同意嗎？不論是為了養育責任，還是為了建立良好的父子關係，一眾爸爸還是要考慮花更多時間，把握與幼兒一起玩樂的時光。

招雋寧

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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