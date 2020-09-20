爸爸為子女下廚　不只為責任更能建立更深厚和親密連結｜招雋寧

原來爸爸下廚，遠超於只飽餐一頓。 瑞典食物及營養學家Neuman和團隊以人類學的研究方法，搜集了31位男人對自己每天煮食行為的描述。學者團隊分別在2017和2020年發表研究論文，分析他們下廚背後動機和意義。

新一代的爸爸 顧念家人的飲食生活

受訪者由22歲至88歲不等，他們由「你認為食物即是甚麼？」、「你喜歡煮食嗎？」、「你成長的時候，誰負責煮食？」、「你在甚麼時候學會煮食？」等話題說起。

爸爸David對煮食興緻不濃，卻因著女兒出生而開始琢磨煮食的技巧。這位爸爸現除了負責日常像食，還會與女兒一起焗製蛋糕。煮食成為他們父女間的生活樂趣。

除了鑽研技巧，思考如何為孩子配搭適合的食物，都屬於好爸爸和好丈夫的角色。學者注意到男人在成為爸爸後，更加注意食物的營養質素，儘管只限孩子的食物。

兩位三十多歲的新手爸爸表示，他們自己吃甚麼的，仍很隨便，但卻會思慮禁絕孩子吃糖的好壞。學者分析長久以來，焗蛋糕和糖份攝取是典型的母職話題，這次研究發掘了新一代爸爸在飲食方面的角色。

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瑞典男人就是要懂得為別人煮飯

瑞典的男人視煮食為社交行為，可以維繫關係。換言之，爸爸在家煮食遠超於家庭責任的分工，他們以此建立與家人的關係，以及自己作為爸爸的身份。

在訪問裡有一位青年分享，「爸媽以前為我煮飯。我也期望自己作為男人可以，為別人煮飯」，在同齡的朋友中懂得為別人煮食，以證明自己長大成為男人。成熟男性同樣意味著有做好爸爸的潛質。

「男人就是要為別人煮飯」這觀念影響瑞典的爸爸。受訪對象Fredrick熱衷於為兒子下廚，為別人預備食物就好像送禮物，共同進餐時能建立更深厚和親密的連結。不但如此，他討厭只為自己日常飲食而下廚，他們認為「那會變成史前巨蟲，只為果腹。」

挑選不常見食材 開拓子女的品味

飲食理論認為共餐使煮食變化更多。以廚為業的爸爸Andreas經常為太太和五個子女煮食。他自言為家人煮食時所付出的心思，不論在營養、花巧上，都不能與為自己快煮簡吃相提並論。

Andreas特別享受為家人烹調與平日不同的菜式。他不時挑選孩子少接觸的食物，例如羊肉，為的是讓孩子知道食物世界寬闊。開拓孩子的視野是他作為爸爸的責任。在Andreas的薰陶下，他的兒子也享受與友煮食作樂。

爸爸下廚的三個要素：樂趣、連結、父愛

學者總結時提到，在男人的世界裡下廚不只為了責任。爸爸親身煮食，經常會發掘樂趣，並藉此發揮父職。研究顯示爸爸的煮食行為往往渴望情感的連結，讓家人感到他的付出，並獲得爸爸身份的認同。

爸爸為妻兒準備食材，與之共廚共餐，全都洋溢著父愛的味道。

參考資料：

Neuman, N. (2020). On fathering and “healthy eating” in everyday life in Sweden. Revue Des Sciences Sociales, 61(1), 120-129.

Neuman, N., Gottzén, L., & Fjellström, C. (2017). Masculinity and the sociality of cooking in men’s everyday lives. The Sociological Review, 65(4), 816–831. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12420

招雋寧

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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