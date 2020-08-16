培養運動興趣按孩子階段需要　爸爸需扮演不同角色｜招雋寧

在二十世紀的體育科學研究裡，爸爸參與青少年的體育生涯，往往造成障礙。英國的體育科學學者Celia Brackenridge提出，要在運動界別推動「親職教育」。

這個建議是有原因的，因為體育教練不時就遇到一些爸爸，對孩子的期望過高，或是為了爸爸自己的聲譽和臉子，強迫孩子參與他們所不願的活動或比賽。當爸爸作出情緒勒索，就會影響孩子在參與運動時的心理狀態。此外也有些爸爸過度保護孩子，讓孩子難以突破。學者就提出爸爸要按孩子的需要，在不同階段，與孩子一起發展體育的興趣。

孩子體育生涯的三個階段 爸爸的三種角色

在孩子還是幼兒、小學的階段，他們需要在運動中獲得歡樂，感到是好玩和刺激。這些時候作為爸爸的你，鼓勵和支持是相當重要的，爸爸在體育精神方面的身教亦同樣重要。爸爸此時擔當孩子運動生活的啟蒙教練。

到了步入初中的階段，少年需要有更闊的視野，要讓他們投入運動生活，並建立自己參與某項運動的自我身份。這時候，爸爸需要了解孩子的想法，為他生活上抉擇，共同尋求取捨。這時候為孩子尋找適合的教練是好事。

當後期孩子以個人責任和熱情參與運動，教練的角色變得更重要，而爸爸的角色就變得有限，大多都是在財政方面支援孩子的參與。

爸爸按著孩子成長各個階段的需要，投入孩子運動生活裡，由扶著他走，一直走到讓他起飛。

招雋寧

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。