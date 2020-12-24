BNO「5+1」新細節容許太空人家庭 專家教3招維繫偽單親家庭

BNO擴權再傳出新消息，英國政府宣布放寬申請人和受養人必須一同移居英國的規定，容許父或母其中一方留在本港工作，另一方則到英國照顧子女，最後一家人亦可取得英國永久居留。消息一出，相信日後將出現大量的「太空人」家庭，家庭教育專家認為父母必須有相應的「溝通計劃」維繫家庭關係，教育心理學家更提出父母作出移民決定時，宜及早作出家庭相處計劃，科技不能完全取代父母的陪伴。

英國公布BNO移居英國的「5+1」申請細節：

BNO移居英國的「5+1」方案在明年1月31日正式接受申請，之前一直強調需要舉家移居英國的規定卻在近期有望放寬，父或母一方可留港工作，只需一位家長陪同子女到英國居住，相信日後將會出現不少「太空人」家庭，子女在英國面對「偽單親」的狀態。

根據英國政府網站，申請人於2021年1月31日起可以申請該特別簽證赴英國居留。如果以家庭單位申請，所有打算赴英的家庭成員必須一起申請，持BNO的主要申請人則需要率先申請，然後取得一個「參考號碼」。而其他擬赴英的家庭成員，日後申請時就需要在申請中提出這個「參考號碼」。內政部特別提醒，如果家庭成員一開始不與主要申請人一起申請，他們日後也不能加入是項申請。18歲以下兒童需要與父母一起申請，但會有例外情況，英國政府暫未公布相關細節。

BNO移英方案未來可能容許父母一方留港工作，一方到英國照顧子女。（GettyImage）

一方家長缺席對幼兒有負面影響

協康會教育心理學家黃俊傑指，父母的角色除了賺錢養兒之外，也是子女的模仿對象。「教育包括言教和身教，言教包括有關日常生活與他人相處的技巧和知識；身教則是做人的態度和處事的手法等等。」他認為，子女也可以從觀察父母相處，了解男女及夫妻之間相處的技巧、父母在家庭的責任等。

「太空人」家庭之中，父或母一方在家中長期缺席，年幼的小朋友就未必能持續觀察和學習父母之間的相處態度，從而了解家庭角色的分工和責任。

平日可能只靠科技維繫家庭關係。（GettyImage）

即使現今的科技發達，子女移居後亦可以透過視像通訊等方式和留港的家人聯繫，但始終不及親身的陪伴，「一些身體接觸如擁抱，科技已經難以取代」，而且家中大小事務未必能透過「報告」的方式讓對方參與。

維繫「太空人」家庭關係

第一招：見面計劃

香港家庭教育學院總監狄志遠博士建議，「太空人」家庭必須要有定時通訊、定時見面的計劃。雖然科技不能全面取代陪伴，但也比以前更為便利，交通也方便很多。英國和香港縱有時差，但每天也能通訊，長假期時亦能飛往當地陪伴家人，盡量爭取見面相處的時間。

放假時爭取相聚的時間。（GettyImage）

第二招：拓闊話題

很多家長都習慣和小朋友停留在事務上的溝通，例如：做完功課未？食咗飯未？黃俊傑建議，家長分隔兩地時，可以和小朋友多傾談生活細節，「例如問佢睇咗咩卡通片、主動講吓自己喺香港生活點，或者拍片表達心意」。面對年齡較長的子女，父母不妨詢問他們可否加入自己的社交媒體，了解他們的心情和生活。不論是親子之間，他認為夫妻之間也要接受新的相處模式，不要介意失去以往每天見面的親密感。

第三招：對另一半完全信任

「太空人」家庭之中的夫婦分隔兩地，黃俊傑認為，留港的一半面對的是熟悉的人和事，但移居外地的另一半則是面對完全陌生的生活環境，加上需要照顧子女，承受的挑戰和壓力也相當大。他鼓勵留港的家長必須完全信任另一半在教養子女上作出的決定和判斷，「始終佢先係身處其中嗰個」。

二人分隔兩地，必須對對方的教養方法完全信任。（GettyImage）

這句說話不要掛在口邊

移民是一個重大的決定，黃俊傑知道有很多家庭是為了下一代有更好的成長環境，才作出這個決定。「但即使係為咗小朋友好，亦唔好喺佢哋面前掛喺口邊，好似小朋友係惟一移民嘅理由。萬一移民生活未如理想中美好，子女可能會諗：又唔係我話要移民，反而破壞關係。」他說，移民決定應以「家庭」為理由去考量，父母和子女的需要均需顧慮。

另外，家長需留意子女在籌備移民的過程中有沒有出現不安的情緒，較年長的子女或已在香港建立自己的社交圈子，父母亦可以鼓勵他們用正面的方式和朋友告別，積極利用其他方式維繫友誼。

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