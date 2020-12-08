海外升學｜新冠肺炎疫情爆發機場關閉　英國留學生回港波折重重

學生留英升學，在當地法例表明需要一位合資格的監護人。這位監護人並非只是「掛名」，因為學生在外地獨自求學，往往也有多突發事情發生，父母遠在天邊，未必能隨時提供協助。資深英國留學生監護人Uncle Herman分享他的真實經驗，如今年的新冠肺炎疫情令英國鎖城、學校停課，對學生而言已經非常徬徨。

要順利上機回港也不容易。（GettyImage）

學生獨自在英國求學，雖然英國的寄宿學生歷數悠久，對海外學生的照顧可謂是無微不至，但天亦有不測之風雲。例如今年初，新冠肺炎疫情肆虐全球，英國也遭受疫情影響，為了保護國民而決定鎖城、學校停課。原本住在學校宿舍的留學生頓時「無家可歸」，需回港避疫。

Uncle Herman移民英國20年，經歷過沙士疫情，對政府的應對措施相對有經驗，在今年3月時已預料英國學校如遇上一個懷疑感染個案便會停課，故向家長提出提早訂機票讓子女回港。

不過，事情有時也會超出預期。當Uncle Herman陪同一名學生在倫敦機場Check in準備回港時，卻突然收到消息，轉機回港的孟買機少因疫情而關係，學生暫時滯留。他立即致電相熟的旅行社另訂一張到荷蘭轉機的機票，以及安排學生在機場附近的酒店安頓，讓他不致於機場徬徨無助。第二天，Uncle Herman更陪同他再到機場Check in，學生最後順利回家。

到機場才知轉機的機場關閉，幸好專業的監護人幫忙應變。（GettyImage）

監護人：疫情是很大挑戰

Uncle Herman雖是資深的國際學生監護人，但仍認為今年遇上疫情，對他和學生也有很大挑戰。「學校一關門，學生就冇宿舍返，再加lock down（封城）、機場關閉，我們要迅速應變，先可以保障到學生健康同安全。」他說，而為了一些滯留英國的留學生，他聯同一些同為英國教育監護人協會（AEGIS）的專業監護人特別安排一所學校開放宿位予學生等待航班重開。這次經驗亦提醒家長為學生挑選教育監護人時，可留意他們是否已入AEGIS，得到專業認證。

他又指，機場關閉、航班停駛令家長和學生也非常狼狽，有些孩子需要轉2次機回港，有些要捱貴價的機票。他提醒家長，在特殊的情況下，緊記和教育監護人保持密切的溝通，為學生安排最適當的協助。

監護人的條件和角色

英國及愛爾蘭法例規定，所有16歲以下、在當地接受多於12星期教育的國際學生必須由一位合法的英國居民作為監護人，部分寄宿學校更要求18歲以下學生須擁有一位監護人。因此，只要子女到英國留學，監護人是一個不可或缺的角色，而且須和學生及家長有緊密的聯繫。

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