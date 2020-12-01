海外升學｜子女留學期間出水痘、有急病　英國監護人如何協助學生

隨着BNO擴權，很多家長都考慮移民到英國，亦有些家長會選擇先把適齡入學的子女先送到英國，讓他們先適應海外的學習生活。不過，孩子遠在天邊，萬一有甚麼「頭暈身㷫」，父母卻遠水難救，這時候就需要當地的監護人出手幫助。

留學生突然患上高風險傳染病，沒有父母在身邊，可以點做？（GettyImage）

對於送子女到英國升學，很多家長也未必有相關的經驗。在英國成為留學生監護人、擁有資深經驗的Uncle Herman居英已20年，接待過不少的香港留學生，他分享留學生在外國亦不時遇到意料之外的事情，學生和遠在香港的父母也未必懂得處理，當地的監護人便要好好發揮角色的功用。

學生患上傳染病 頓變「無家可歸」

學生在外國留學，動輒三、五、七載，患病或遇上小意外實在難免。只是學生在外地人生路不熟，也沒有可靠的大人在身旁，亦不免感到徬徨和沮喪。

Uncle Herman分享幾年前，有學生正在英國就讀預科課程，不料患上水痘。學生患上高風險的傳染病，寄宿學校的宿舍擔心其他學生有機會被感染，要求監護人盡快帶學生離開，學生頓變「無家可歸」！

因為患上水痘，被逼趕出宿舍。（GettyImage）

身為監護人的Uncle Herman既要照顧學生的安全，也要考慮他的疾病具有傳染性，不能入住當地的寄宿家庭，便果斷地為他租住了學校附近的酒店，並訂了2個房間，以方便隨時照料。

學生最後花了8天才完全康復，這段期間，Uncle Herman為他購買食物和日用品，照料學生的生活所需，讓他和家長不致徬徨無助，父母更毋須從香港飛到英國照顧學生。

監護人的條件和角色

英國及愛爾蘭法例規定，所有16歲以下、在當地接受多於12星期教育的國際學生必須由一位合法的英國居民作為監護人，部分寄宿學校更要求18歲以下學生須擁有一位監護人。因此，只要子女到英國留學，監護人是一個不可或缺的角色，而且須和學生及家長有緊密的聯繫。

英國的監護人也即是當地的「代家長」，會代替家長出席家長日、家長活動；在假期或特殊情況下，宿舍關閉時，監護人需安排住宿；學生出現緊急情況需立即施手術、或需長期服用藥物時，監護人也有法律權力為學生作即時決定。

在2020年，全球受新冠肺炎肆虐，英國亦難以倖免。在疫情底下，英國封城、停課，監護人又如何保學生周全？資深監護人Uncle Herman也坦言：「很大挑戰。」

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