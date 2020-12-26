親子教養｜良好家庭性別教育　助孩子突破傳統框架｜譚鴻昌

在剛過去的萬聖節，相信各位家長都會為孩子悉心打扮參加學校的活動。筆者亦獲邀到兩間幼稚園與小朋友玩遊戲及進行親子共讀，發現一個有趣的情況：女生的造形大部分是Elsa公主及小魔女；而男生則有各種超級英雄、超人系列、吸血鬼及制服團體等，變化相對較大。究竟是孩子喜好，還是受到電影雜誌的性別觀點影響父母的選擇？

不如我們從各位家長揀選給孩子的讀物的封面開始留意，當中的角色定位、顏色、書名及內容對男女角的形容詞等，均會從視覺、父母閱讀時的說話植根於孩子正在成長的思維中。

根據一項針對研究兒童讀物封的研究發現，「偉大」、「勇敢」、「值得驕傲」等詞彙大部分都用在男角身上；而「可愛」、「美麗」、「小(Little)」等字眼則只會在女角身上出現。顏色上，針對女孩子的讀物主要以粉紅色、紅色、湖水藍色為主，顏色變化亦較男孩讀物少。久而久之，孩子就會根據自己的性別對號入座由社會標誌的顏色、個人特質及興趣等，限制孩子的選擇及發展。(Taylor Berry & Julia Wilkins, 1996)

現代亦開始出現較多協助家長向孩子進行性別認同教育的兒童讀物，讓家長與孩子一同從個人為出發點，揀選合適的、喜歡的顏色、興趣，以至職業。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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