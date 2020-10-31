六色積木｜兩個在家遊戲　訓練手指肌力及持續性專注力｜譚鴻昌

開學差不多一個月了，經歷大半年停學的悠長假期，小朋友需要重新適應校園生活，學校都因此關係及疫情而選擇半日制上學。但對於去年就讀幼稚園K3的小朋友而言，轉變可能比想像中大。 【編按：作者為註冊社工譚鴻昌】

（作者提供圖片）

一般而言，幼稚園升小學的小朋友除了在學校中要適應新的同輩群體、新的校園生活（如上課時間較長、需要坐定定上課）外，各種新學科及課程為本（如默書，測驗）都令小朋友本來就需要較長時間適應。放學回家亦需要做功課，學會收拾書包等自理能力。

最近筆者都收到不少升小一小朋友的家長表示小朋友不適應新校園生活，難以集中較長時間的課堂及抄寫時力度不足等情況，所以筆者想藉著此機會與各位讀者分享兩個簡單的積木遊戲訓練小朋友的手指肌力及持續性專注力。

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作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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