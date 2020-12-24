聖誕節｜迪士尼開園未有期 網上看聖誕樹亮燈 聖誕夜看舞會派對

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受到新冠病毒第四波疫情影響，香港迪士尼樂園在聖誕節仍在關閉，未有日期重新開放。今年的聖誕節，一眾粉絲無法入園感受奇妙的聖誕氣氛。園方把慶祝活動搬上官方社交網站，由平安夜晚上7點開始，期間限定播出在園區原有的節目，讓一眾粉絲在網上也感受到濃濃的佳節氣氛和祝福。

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今年正值是香港迪士尼樂園15周年，新城堡「奇妙夢想城堡」亦重新開放，更可以讓小朋友入內參觀。無奈疫情持續，聖誕節仍未能向公眾開放，小朋友也不能入園度過奇妙聖誕。

不過，園方今年別開生面地在官方社交網站頻道和大家分享節日氣氛。在平安夜（24日）晚上7點起可以在網上觀賞「夢想成真聖誕樹亮燈禮」 足本片段，而在聖誕節（25日）中午12時起，則可以觀看「米奇與好友聖誕舞會」 足本片段。2段片段亦只是期間限定，播放至12月27日午夜11時59分，並且只在香港地區播放，可謂是本港粉絲的專屬福利呢！

目前園區仍在關閉之中，不過園方亦推行出網上商店，可以在迪士尼網站購買15周年的慶祝商品。另外，青衣城早前也新開了一間劃一價錢的專賣店，媽媽不妨帶小朋友去掃貨，購買聖誕禮物吧！

15周年及聖誕必掃精品：

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