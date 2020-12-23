聖誕節2020｜自助烘焙店推DIY甜品材料包　親子輕鬆製作主題甜品

今年聖誕節受到疫情影響，大家需要留在家中過節，不能外出慶祝。慶祝聖誕節除了要有聖誕大餐，當然少不了甜品！有自助烘焙店推出DIY 甜品包，讓大人小朋友在家中烘焙聖誕甜品！ （攝影：余嘉文）

BYO 自助烘焙推出甜品懶人包「BYO DIY KIT」，讓大家可以不用外出購買食材、足不出戶就可以整甜品！今次BYO推出聖誕甜品系列，疫情下無法外出慶祝，爸爸媽媽不妨和小朋友一起下廚！製作方法非常簡單， 材料包為大家預備大部份材料，只需跟著步驟即可輕鬆在家完成。

BYO 自助烘焙推出甜品懶人包「BYO DIY KIT」（攝影：余嘉文）

廚藝不佳的媽媽們亦不用擔心太高難度，記者親自實測，不單止好玩，而且整得「有模有樣」，絕對適合親子一齊整！

按圖即睇製作步驟：

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BYO DIY Kit 12 月期間免運費，有 28 款甜品可選，當中更包括免焗款式，家中無焗爐都可以整，價錢由$150 起。於網上下單後，可選擇即日門市自取或 2-5 日送貨服務。

網站有 28 款甜品可選，當中更包括免焗款式。（網站截圖）

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