聖誕節2020│5大平台網購禮物　魔雪奇緣限量品6折玩具低至半價

聖誕節將至，媽媽們預備好聖誕禮物了嗎？是次盤點5大網購平台，提供不同限時聖誕優惠。即使安在家中，也可以最抵價錢下單，選購心頭好，與孩子歡度聖誕。

HKTVMall 《魔雪奇緣》限量品低至6折

迪士尼《魔雪奇緣》與HKTVmall合作推出網上期間限定「狂歡12月聖誕市集」，多款限量版商品低至6折，讓粉絲們足不出戶都能搜羅一系列《魔雪奇緣》的精品作為聖誕禮物。市集除了帶來多個玩具及公仔系列外，更增添一系列實用的家品及禮品。其中連身裙及兒童拖鞋更可讓孩子打造《魔雪奇緣》聖誕造型，另有《魔雪奇緣》主題的STEM教育玩具，讓小朋友在家學習期間感受愉快的學習氛圍。

+ 5 + 5 + 5

LOG-ON 創意禮品低至6折

LOG-ON網店現集合了各式節日單品及禮物選擇，不少提供折扣優惠，低至6折。當中精選包括聖誕系列立體拼圖、派對遊戲如氣墊球機、波子棋地墊，以及月曆和文具套裝。客人購物總值滿港幣$299可免費送貨，不足港幣$299的送貨費用為港幣$100。

+ 8 + 8 + 8

PMQ限定優惠低至半價

PMQ元創方推出首個網購平台，匯聚31個香港設計品牌，由即日至2021年1月3日提供低至半價的節日限定優惠。網店提供各式家品及創意禮品，客人下單時可選擇配送方式，包括PMQ自取及順豐站或順豐中心自取（運費到付）。

+ 2 + 2 + 2

Price.com激減優惠低至6折

Price.com網購平台提供各種限時搶購優惠，現集合了各式聖誕精選，輸入限量優惠碼，買滿$500再減$50。不同產品有不同配送方式，部分提供全港免運。

+ 2 + 2 + 2

玩具反斗城TOYSRUS 低至半價

玩具反斗城網店現進行聖誕大激減推廣活動，包羅合家歡遊戲、各式玩具，部分款式低至半價。訂單金額（實價）超過HK$499可獲得免費標準送貨服務，不足HK$499須付運費。$249.9或以下訂單的運費為$35，$250至$498.9訂單的運費則是$50。

+ 5 + 5 + 5

相關文章：聖誕禮物2020│AEON 12元店好物介紹 媽媽必買十件最新食具、玩具

點圖即睇10大必買聖誕之選: