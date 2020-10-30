湊B幾晚沒睡好還被人評頭品足？　5句冒犯說話當媽媽的聽到最難堪

剛當上新手媽媽，內心一定充滿了各種疑問和焦慮，這時最不需要聽到的，就是旁人雞婆又沒建設性的風涼話！現下社會，照顧寶寶的工作主要還是由女性一人承擔，媽媽不但要擔心寶寶是否有得到最好的照護，常常家事、育兒等雜事纏身，也沒有心力好好這顧自己、做產後恢復。如果又聽到無聊玩笑，或被別人以主觀立場要求，只會讓媽媽更感挫折。下面列出5種可能會冒犯新手媽媽的話，請將心比心，盡量不脫口而出。 文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

冒犯新手媽媽的5句説話（按圖了解）：

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1.

妳看起來好累！

哪位新手媽媽有充足的時間睡覺呢？媽媽照鏡子時一定有注意到自己外表的改變，並不需要別人提醒她們臉上有黑眼圈或眼袋。就算說這句話的口氣充滿同情，也有可能增加媽媽對自己外表的顧慮。建議父母趁寶寶睡覺時補眠也是沒有幫助的建議，雖然聽起來很有道理，但很多帶過小孩的人都知道實際上不太可行，尤其是當您同時育有其他小孩，或有工作時。

2.

妳打算甚至麼時候回去工作？

新手媽媽忙着和新生兒培養感情時，當然也會擔心日後是否有辦法返回職場，不需要他人再從旁給予壓力。若新手媽媽決定提早返回職場，請不要隨意評斷，像是對她們說「工作難道比小孩重要嗎？」、「妳怎麼可以這麼早把小孩放到托嬰中心？」這類的話，因為這些話很容易打擊新手媽媽兼顧育兒與職場的信心。若新手媽媽決定不工作、全心全意照顧小孩，也請勿暗示媽媽為了養育小孩而放棄工作很糟糕，畢竟那是個人的人生選擇權。

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3.

寶寶長得不像妳耶！

雖然多數人這麼講只是在開玩笑，但事實並不是所有人都覺得好笑。媽媽費了千辛萬苦生下孩子，聽到這句話會讓他們覺得很難過。對爸爸講這種話也同樣很不禮貌，何不只說「寶寶好可愛」，或「寶寶好健康」就好了呢？

4.

妳應該要餵母乳！

大家都知道餵母乳最好，但並不是所有媽媽都有能力做到。若新手媽媽不得不用配方乳或從母乳庫求奶，隨意評論媽媽的決定會讓她們覺得愧疚。此外，雖然專家建議至少前6個月都要餵母乳，但還是不要打探媽媽打算餵多久。有些媽媽可能決定餵少一點或多一點母乳，這是她的身體、她的孩子、她的決定，與外人無關，請勿隨意詢問或評論。

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5.

評論媽媽的體重

無論媽媽是否剛生產完，在任何階段評論一個人的體重都是很冒犯的。每個人的身體都不一樣，不要被社會主流價值觀對所謂「好身材」的迷思綁住。隨意評斷新手媽媽的體重不只會讓她們覺得不舒服，也會讓自己很尷尬。

如果這些話不能說，那可以說甚麼？其實可以多多給予鼓勵和讚美，或是做一些能實際幫媽媽減輕負擔的事，例如做家事、跑腿。當然，一切要以媽媽的立場出發，而不要一廂情願的認為對方一定要接受你的好意。

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陸劇《三十而已》自開播起便有著極高的討論度，片中描述著三位即將面臨30歲的主角們在生活上面臨到的許多問題，除了婚姻，還有生了孩子後的各種甘苦談，絕對是大多數老婆及媽媽們的共同心聲啊！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：5種冒犯話～貼心的你少對新手媽媽說】