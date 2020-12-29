細數娛樂圈愛放閃恩愛夫妻　Coffee、吳若希、陳茵媺羨煞旁人

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娛樂圈有不少恩愛夫妻，他們夫妻相處和睦，又不時在社交媒體放閃，令人羨慕。早前Coffee 林芊妤上載和老公穿上情侶裝的照片，讓網民大呼「好恩愛好合櫬！」其實娛樂圈有不少恩愛夫妻有獨特的相處方式。

Coffee 林芊妤　同老公着情侶裝

Coffee 林芊妤上載和老公穿上情侶裝的照片，Coffee表示相片是由囝囝幫忙拍，「他還自己開了人像拍攝，看來兒子非常重視我們人生的第一次情侶裝。」不少網民紛紛表示伯伯的攝影技術非常好，而且Coffee和老公「好恩愛好合櫬！」

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吳若希　送最新款遊戲機給老公

吳若希就趁著聖誕節送了一部最新款的遊戲機PS5給老公，還拍下老公拆禮物的片段，只見吳若希老公非常開心，笑得非常燦爛。不過隨後吳若希又貼出一張Whatsapp 對話圖，表示如果老公再將垃圾放車內就要沒收禮物，看來太太的威嚴依舊還在！

陳茵媺　讚陳豪係「世上最好嘅老公」

陳茵媺和陳豪一向恩愛，生下3個小朋友後也沒有改變，夫妻恩愛如昔。聖誕節當日陳茵媺貼出和陳豪的合照，表示要和自己的「one and only」拍照留念，還大讚陳豪是「世上最好的老公」，非常甜蜜！

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