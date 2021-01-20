收納｜才剛收拾家居瞬即變回垃圾崗？不懂分類整理術再努力都嘥氣

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-01-20 12:00

相信大家都有在電視上看過垃圾屋吧！不過不管有沒有達到垃圾屋的程度，這個世界上確實是有「怎麼樣都整理不好的人」。我們將介紹整理方式給「不擅長整理房間的人」，就算不會變成整理高手，至少也能達到平均水準。

你不擅長整理房間，老是狠不下心丟東西嗎？點擊了解：

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為甚麼整理不好呢？

不擅長整理有很多理由，但無法判斷「需要」或「不需要」的人應該特別多吧！被說中的人請務必記住以下三項原則：

1. 有一天也許會用到，代表再也不會用到。

在日本有一種關於「浪費」的文化，並不是由於丟掉物品而感到浪費，而是不使用物品這件事才浪費，因為「物品是為了使用而存在」。現在沒在用（沒有預定使用）的那件物品就等於沒用了，丟掉它吧！

2. 可以看見的物品、可以立刻拿出來的物品以外，基本上都不是生活必需品。

現在你活着，為了維持每天的生活，應該會用到衣服、日用品、食物等必需品吧？但是不知道收在某處、長年收在倉庫內未使用的物品，現在生活中應該用不到才對。就算不使用這些物品也不會有甚麼不便，最終只是這樣收着而已，所以還是丟了吧！

3. 總之先騰出放置的空間，每次固定收納至規定的位置。

我們常常會將物品暫時放在桌上、梳化、玄關或走廊，最糟糕的甚至還有將裝了廚餘的塑膠袋放在陽台好幾個月。這種「暫時放着」是非常不好的習慣。就算很累、身體狀況差、時間上很趕，還是要養成習慣將物品收納至規定的位置。

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實踐理論的具體方式

上述三項原則是比較嚴格的理論，瞭解內容後，接下來說明具體的實踐方式。請好好看看凌亂的房間。衣服、包包、首飾、書本、食物、DVD、遊戲、玩具、紀念品、禮物等……凌亂的房間內有着各式各樣的物品。雖說要分類「需要」或「不需要」，同時處理這麼多物品，自己的判斷標準也會混亂。那麼假設1個小時內像下面這樣循環整理：

衣服→玩具→書本→DVD→玩具→首飾→衣服→食物→紀念品→衣服→禮物→遊戲……

這1個小時內衣服的分類就出現了3次，這3次確實都會是用同樣的判斷標準去整理嗎？衣服的判斷標準不僅要看需要的程度，還要考慮到季節或收納空間，整理時的心情也可能會有所影響。而且如果累了，判斷標準也容易變得模糊──「剛才的留下了，那這個也留好了」。如此一來，分類這件事就有點本末倒置了。

該如何解決？

首先不管「需要」或「不需要」，先整理好物品種類，再一口氣區分是否為必需品。用一戰必勝的決心，同一種類的物品用同一種標準來分類。

老是狠不下心丟掉。

首先請準備「需要」和「不需要」兩個箱子，用搬家用的紙箱即可。接着將要分類的物品拿在手上，5秒以內不認為「絕對需要」的物品就無條件丟入「不需要」的箱子。如果陷入一喜一憂的情緒或沉浸在回憶中，就會狠不下心丟掉。最忌諱的是「姑且還需要」、「好像還需要」這樣的想法。

真的要丟嗎？

沒錯，就是要丟，最終目標是全部處分掉。雖然這麼說，因為前面是強制性地做了分類，也許「不需要」的箱子裏其實有需要的物品。請先將這個「不需要」的箱子收在空房間或倉庫，如果沒有收納空間，鋪上防水布暫時放在陽台也可以。就這樣生活一個月吧！這一個月當中如果想到箱子裏其實有「真正需要的物品」……就只把那個必需品拿出來沒關係。等過了一個月，就處分掉所有「不需要」的箱子。因為沒有那些物品的確也可以好好地生活，要處分掉心情上應該比較能接受。

結語

重複執行這種整理方式，應該更能精確審視自己的必需品。如果物品少就可以降低散亂的要素，也許會因此查覺簡單生活的好處呢！這種整理方式比較嚴格，對怎麼樣都整理不好的人來說應能立即看見成效。建議大家試試看！

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