子女Zoom上堂學習用品四圍放？　13款MUJI收納工具助放好書包課本

每當開學時，爸媽們就得開始煩惱如何整理小孩的學習用品。孩子上了小學，就該讓他們自己管理身邊物品，並學習如何整理房間、準備上學用品。想讓小孩養成收拾房間的好習慣，不妨借助無印良品收納系列的力量！這次要為大家介紹我家使用的MUJI收納好物，還有幾種超簡單的收納妙招！

MUJI無印良品收納系列，養成孩子的收拾好習慣

即睇13款收納工具介紹（按圖了解）：

+ 34 + 34 + 34

1. 書包應該放在多高的位置？

我家和室裏的自由組合層架，其中一格專門用來放小孩的學習用品（虛線部分）。至於放置書包的位置，我們原本打算放在組合架上方，不過架子高約80cm，女兒才1年級，要將沉重的書包放上這個高度想必不太容易，最後我們選擇將隔壁的迷你桌當作書包放置處。

2. 選擇適當高度，方便小孩放書包

這個桌子的高度只有40cm，就算是身材嬌小的1年級女生，也能輕鬆地將書包放上去。如果高度太高或收納位置不方便，孩子回家後很容易將書包隨處亂放……。在決定放置地點之前，請先確認高度是否適合孩子喔！

3. 課本就交給「可堆疊壓克力盒」

1年級新生入學前，家長最煩惱的便是如何整理課本了。課本每天都會用到，最好放在好拿又好收的地方。有了無印良品的「可堆疊壓克力盒（アクリル仕切りスタンド）」或「聚苯乙烯分隔板（スチロール仕切りスタンド）」，就能輕鬆解決課本的收納問題！

4. 前方沒有擋板，整理書籍超方便

一般檔案盒的前方都有擋板，想將課本或筆記本拿出來，就必須先將書本往上提。使用這款壓克力盒的話，因為前方沒有擋板，輕輕一拉就能將書本取出，無論拿取或歸位都很方便！

5. 1年級的課本比較少

1年級的課本和筆記比較少，一組寬度13.3cm的小型壓克力盒就很夠放了。這款商品設計得非常穩固，不容易傾倒，每天準備學習用品、整理書包……拿進拿出都很方便。

6. 抽屜內的文具就交給「PP抽屜整理盒」

文具會統一放在抽屜裏，不過要是一股腦把所有文具丟進去，裏面就會變得非常凌亂，所以我們家買了「PP抽屜整理盒（デスク内整理トレー）」來整理抽屜。

7. 用整理盒劃分抽屜空間

在抽屜裏放入各式各樣的PP抽屜整理盒。這個整理盒一共有3種規格，可以自行組合搭配，用於不同尺寸的抽屜！

8. 決定文具的固定擺放位置

安置好整理盒，再將文具分門別類，放進各個隔間裏。盒內的隔板能夠自由移動，可配合收納物的體積調整隔間大小。隔板有單獨販售，想將文具進一步細分的話，就自行加購隔板吧！

9. 輕巧方便的「棉麻聚酯收納籃」

輕巧方便的無印良品「棉麻聚酯收納籃（綿麻混・ソフトボックス）」系列。具備「多尺寸・輕便・附把手」這3大優點，很適合收納兒童用品。

10. 可以用來收納運動服

我家是用小型收納籃來收納小孩的運動服。衣服洗好後，會讓小孩自己摺衣服、收進籃子裏。準備上學要穿的衣服時，當然也是讓孩子自己來。無印良品的收納籃前方附有把手，輕輕一拉就能拉出來，放在組合架的格子裏也很方便！

11. 設置專門掛東西的「三連掛鉤」

小學生上學除了背書包，通常也會帶手提袋，所以可以在書包附近設置掛東西的地方！壁掛家具的話，我推薦無印良品的「壁掛家具・三連掛鉤（壁につけられる家具・3連ハンガー）」。

12. 一回家就能順手歸位

三連掛鉤是用細小的螺絲固定，幾乎不會在牆面上留下痕跡，也不用像衣帽架一樣放在地上，打掃起來更省事。除了手提袋之外，也可以掛夏天會用到的泳衣袋、帽子等物件，非常實用。

13. 掛外套也很方便

冬天的外套，也是直接掛上去就可以了！如果小孩覺得用衣架掛衣服很麻煩，就會常常將衣服隨意亂扔。有了這種掛鉤，就可以直接將衣服掛上去。難度降低的話，小孩也會比較願意收拾衣物。我們家有兩個小孩，一個人使用一組掛鉤，讓他們養成自己掛好衣服的習慣。

養成收納習慣，學習更上手！

看完這篇，大家覺得如何呢？文中提到的收納用品，都是風格簡單、實用又百搭的商品，小孩長大之後也能繼續使用。如果小孩不需要了，也可以改用在別的地方！此外，關於書包放置處，除了高度之外，也要考慮到小孩回家後的動線，將位置設在小孩能將書包順手歸位的地方喔！

相關文章：近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版 再懶的媽媽也可輕易實行

+ 35 + 35 + 35

相關文章：媽媽必學日本主婦手袋收納術 MUJI無印良品的小袋子原來可這樣用

+ 30 + 30 + 30

相關文章：日本「3步極簡收納法」 可讓蝸居愈住愈大 再忙的媽媽也能做到

+ 10 + 10 + 10

【延伸閱讀】大受日本儲物狂女生歡迎 不用斷捨離也可令全屋零雜物的收納魔法（點圖閱讀）

日本家庭主婦的整理收納能力毋庸置疑，現在很多主婦都喜歡在ins上向全世界分享自己的生活，而shiroiro就是其中一個，她的實用技巧讓她吸粉12萬。

+ 28 + 28 + 28

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】