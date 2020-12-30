寒流襲港｜天文台預測入夜氣溫跌至9度　體感溫度原來更低！

寒流來襲，根據天文台預測氣溫在日落後會逐步下降，最低為9度。惟據應用程式AccuWeather按小時的氣溫預測，下午6時為12度，每小時下降1度，最低為6度。而體感溫度更是誇張，最低只有3度！如想為小朋友穿上合適的衣服，應該要參考哪個溫度呢？

據手機應用程式AccuWeather的溫度預測：

天文台逐小時氣溫預測：連結按此

天文台網頁的分區氣溫預測，在下午6時起各區氣溫均開始下降，本日（30日）最寒冷的時候為晚上11時，最低只有9度。不過，按應用程式的預測，體感溫度卻只有3度！

體感溫度和儀器量度的有所不同。（GettyImage）

體感溫度是甚麼？

體感溫度，又或是天氣網站、應用程式內的「Real Feel」其實是指人體在沒有太陽照射的情況下，加入了風速及濕度等因素的影響而感受到的溫度，因此與儀器測量出來的溫度或有不同。

大家去旅行時，不時會比較香港的「氣溫10度」和其他地方「氣溫10度」有所分別，更對「香港濕冷第一」有所體會。就是因為濕度、風勢和日照時間亦對「體感溫度」有所影響。而美國氣象局曾對「體感溫度」有所研究，能夠通過計算氣溫和濕度下，人體所感受的溫度，父母也可以自行計算，作為為小朋友添衣的一個參考：（按此）

香港天文台並不會公布體感溫度

天文台曾在網誌中表示，氣溫在10度或5度以下，才會和體感溫度有明顯差別，而他們認為本港溫度甚少在10度或5度以下，因此不會分布體感溫度來混淆市民，而是參考內部數據後，通過發出「寒冷天氣警告」來提示大家需要添加衣服禦寒。

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