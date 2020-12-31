寒潮襲港｜除夕得7度　醫生教路小朋友咁著先保暖、出街帶定2樣嘢

受強烈寒潮影響，本港氣溫顯著下降。天文台預測，除夕市區最低氣溫將跌至攝氏7度。元旦亦持續寒冷，預料氣溫介乎8至14度。除夕夜及元旦佳節，若與孩子到戶外，如何穿衣服才最保暖？「包到隻粽咁」便是最穩陣？兒科醫生指，去到當風地方，還要記緊帶備兩種禦寒衣物！

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保暖內衣要打底 穿衣有技巧

兒科專科醫生陳欣永表示，當天氣轉冷，到戶外活動時也建議穿上保暖內衣。保暖內衣要發揮保暖效能，便要貼身，而現時保暖內衣的質料不會太刺激皮膚，用作打底也無妨。

穿上內衣後，中層的衣服則不宜太緊身。「全部都貼身就冇用！最好中間有少少鬆鬆哋，有啲空間，體溫令衣服中間有層暖氣，再著大褸，就可以保暖啲。情願著多少少，熱嘅時候慢慢逐件除，好過出去戴唔夠衫，凍親就唔好。」

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：

到戶外前預備2種衣物

若與孩子到戶外行山，或到當風的地方，陳醫生建議戴上冷帽及頸巾。「戴頂冷帽，遮蓋耳朵，可以保護耳仔唔好凍親；頸位可以圍住頸巾，等啲風唔好咁易入到。」

現時新冠肺炎疫情依然嚴峻，陳醫生建議家長與孩子在佳節多留家，避免到人多地方。「衛生防護中心都建議盡量少出去，就算出去都要戴口罩，避免去人多地方。咁凍嘅情況最好都係留喺屋企，少聚集，父母同小朋友可以玩下桌遊、親子活動。」他提醒，若在家中開暖氣，亦要注意皮膚太乾燥，宜適時塗上保濕潤膚膏。

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